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من هو هاشم صفي الدين أبرز المرشحين لخلافة حسن نصر الله؟

9/28/2024 6:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصدَّر هاشم صفي الدين الأسماء المرشحة لقيادة تنظيم «حزب الله»، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل حسن نصر الله.

وتربط صفي الدين صلة قرابة بالأمين العام لـ«حزب الله» المقتول، فهو ابن خالته، ويتسم بشبه قوي بنصر الله حتى في طريقة الحديث، ويكبره عمراً بعامين.

وكشف قيادي سابق بارز في «حزب الله»، في وقت سابق لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن اختيار صفي الدين تم بعد نحو سنتين من تولي نصر الله منصب الأمين العام في 1992، خلفاً لعباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل.

وبدأ إعداد الخليفة المرشح منذ 30 عاماً، عندما ارتحل من قم إلى بيروت، ليتولى حينها رئاسة المجلس التنفيذي الذي يعتبر حكومة الحزب، تحت إشراف القائد الأمني السابق للحزب عماد مغنية.

وخلال تلك المدة، لازم صفي الدين نصر الله، وكان مسؤولاً عن كل الملفات اليومية الحساسة للحزب، بما في ذلك إدارة الأموال والاستثمارات، باستثناء الملفات الاستراتيجية التي ظلت من اختصاص حسن نصر الله.

والجدير بالذكر أن واشنطن كانت قد أدرجت هاشم صفي الدين، الذي يعتبر من كبار مسؤولي «حزب الله»، على قائمة الإرهاب عام 2017.

أما علاقته بقاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، الذي اغتالته أمريكا في بغداد، فقد كانت متميزة جداً، إذ تزوج ابنه رضا بزينب سليماني عام 2020.

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