مكتب نتنياهو: إسرائيل تدعم أهداف المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /ترجمة خاصة PNN / أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، بياناً أكد فيه أن إسرائيل تشارك الأهداف المتعلقة بالمبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان.



جاء هذا البيان بعد اجتماع عقد الخميس بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين لمناقشة الاقتراح الأميركي الفرنسي المشترك لوقف إطلاق النار.

وقال البيان: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيتها، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين آخرين، طرح اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان".



وأضاف: "إسرائيل تشارك في أهداف المبادرة الأميركية، والتي تهدف إلى تمكين سكان المناطق الحدودية الشمالية من العودة بأمان وأمان إلى منازلهم.



وقال البيان تقدر إسرائيل جهود الولايات المتحدة في هذا الصدد، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".

على صعيد ذات صلة أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يوم الخميس أن أي تصعيد إضافي للنزاع مع لبنان سيجعل من الصعب على المدنيين من كلا الجانبين العودة إلى منازلهم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية عقب اجتماعهما.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن هناك "مناقشات نشطة" بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإسرائيليين حول اقتراح دولي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا مع حزب الله،



وأعاد

كيربي التأكيد على أن“الحرب الشاملة ليست أفضل طريقة لإعادة الناس إلى منازلهم – إذا كان ذلك هو الهدف.”

وأشار كيربي إلى أنه من وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد سبب لإيقاف المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه أضاف: "إذا كان هناك شيء قد تغير، فستحتاج إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو لمعرفة ما هو ذلك الشيء.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وعدة دول في العالم قد اصدرت بيانا مشتركا تدعو فيه لوقف اطلاق نار يستمر ٢١ يوما من اجل فتح المجال للتوصل لوقف لاطلاق النار بشكل دائم من خلال المفاوضات والعمل الدبلوماسي ودعت اسرائيل وحزب الله للموافقة على ما جاء في البيان.

بدوره قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ان فرنسا لن تسمح بان يتم تحويل لبنان لغزة ثانية.

