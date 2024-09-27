مكتب نتنياهو: إسرائيل تدعم أهداف المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار في لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل ابيب /ترجمة خاصة PNN / أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الجمعة، بياناً أكد فيه أن إسرائيل تشارك الأهداف المتعلقة بالمبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان.
جاء هذا البيان بعد اجتماع عقد الخميس بين مسؤولين إسرائيليين وأميركيين لمناقشة الاقتراح الأميركي الفرنسي المشترك لوقف إطلاق النار.
وقال البيان: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بنيتها، بالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين آخرين، طرح اقتراح لوقف إطلاق النار في لبنان".
وأضاف: "إسرائيل تشارك في أهداف المبادرة الأميركية، والتي تهدف إلى تمكين سكان المناطق الحدودية الشمالية من العودة بأمان وأمان إلى منازلهم.
وقال البيان تقدر إسرائيل جهود الولايات المتحدة في هذا الصدد، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".
على صعيد ذات صلة أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يوم الخميس أن أي تصعيد إضافي للنزاع مع لبنان سيجعل من الصعب على المدنيين من كلا الجانبين العودة إلى منازلهم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية عقب اجتماعهما.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن هناك "مناقشات نشطة" بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإسرائيليين حول اقتراح دولي لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا مع حزب الله،
وأعاد
كيربي التأكيد على أن“الحرب الشاملة ليست أفضل طريقة لإعادة الناس إلى منازلهم – إذا كان ذلك هو الهدف.”
وأشار كيربي إلى أنه من وجهة النظر الأمريكية، لا يوجد سبب لإيقاف المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين، لكنه أضاف: "إذا كان هناك شيء قد تغير، فستحتاج إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو لمعرفة ما هو ذلك الشيء.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وعدة دول في العالم قد اصدرت بيانا مشتركا تدعو فيه لوقف اطلاق نار يستمر ٢١ يوما من اجل فتح المجال للتوصل لوقف لاطلاق النار بشكل دائم من خلال المفاوضات والعمل الدبلوماسي ودعت اسرائيل وحزب الله للموافقة على ما جاء في البيان.
بدوره قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ان فرنسا لن تسمح بان يتم تحويل لبنان لغزة ثانية.
MENAFN27092024000205011050ID1108721631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.