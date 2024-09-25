حنين الكندري في مهمة فنية بـ ((كتارا))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تقيم حاليا الفنانة
حنين الكندري في العاصمة القطرية (الدوحة) التي ستشهد مشاركتها في عروض مسرحية «هند في بلاد السند» التي ستقام في قطر وتشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب.
ومن المقرر أن تجسد حنين أحد أدوار البطولة في عروض المسرحية التي كتب نصها الكاتب عبدالله السويدي، والذي يتولى مهمة إخراجها ويشرف عليها المنتج عبدالعزيز السويدي، وتقام العروض على امتداد ثلاثة أيام 26 و27 و28 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح الدراما في الحي الثقافي «كتارا».
ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب حنين كل من الفنانين الغالية وراكان السهلي ومريم فهد وعجيبة الدوسري ومتعب السهلي ومريم فهد وفيصل البلوشي وبسام القحطاني.
وتدور أحداث المسرحية في قالب القصص الخيالية الممزوجة بروح الدراما والمغامرة والكوميديا والترفيه والتشويق والتراث وتتناول في مضمونها قضية الخير والشر لتقدم إلى الجمهور جملة من الرسائل التربوية الهادفة الموجهة إلى الطفل، معتمدة على عوامل الإبهار البصري والسمعي.
من جانب آخر، تبحث حنين في عدد من النصوص الفنية الخاصة بأغان قدمت لها مؤخرا لبحث إمكانية تنفيذها وتقديمها كسناغل في الأيام المقبلة أو ميني ألبوم.
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