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حنين الكندري في مهمة فنية بـ ((كتارا))

9/25/2024 11:48:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تقيم حاليا الفنانة حنين الكندري في العاصمة القطرية (الدوحة) التي ستشهد مشاركتها في عروض مسرحية «هند في بلاد السند» التي ستقام في قطر وتشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب.
ومن المقرر أن تجسد حنين أحد أدوار البطولة في عروض المسرحية التي كتب نصها الكاتب عبدالله السويدي، والذي يتولى مهمة إخراجها ويشرف عليها المنتج عبدالعزيز السويدي، وتقام العروض على امتداد ثلاثة أيام 26 و27 و28 سبتمبر الجاري على خشبة مسرح الدراما في الحي الثقافي «كتارا».
‏‎ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب حنين كل من الفنانين الغالية وراكان السهلي ومريم فهد وعجيبة الدوسري ومتعب السهلي ومريم فهد وفيصل البلوشي وبسام القحطاني.
وتدور أحداث المسرحية في قالب القصص الخيالية الممزوجة بروح الدراما والمغامرة والكوميديا والترفيه والتشويق والتراث وتتناول في مضمونها قضية الخير والشر لتقدم إلى الجمهور جملة من الرسائل التربوية الهادفة الموجهة إلى الطفل، معتمدة على عوامل الإبهار البصري والسمعي.
من جانب آخر، تبحث حنين في عدد من النصوص الفنية الخاصة بأغان قدمت لها مؤخرا لبحث إمكانية تنفيذها وتقديمها كسناغل في الأيام المقبلة أو ميني ألبوم.

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