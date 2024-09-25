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المونة الشتوية.. حين تمسي مصدر دخل إضافي لتحسين الواقع المعيشي

9/25/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- بعين من الأمل والرزق تنظر مئات من العائلات الأردنية إلى فصل الخريف، الذي يزدهر خلاله بيع الكثير من المنتجات المنزلية التي يخزنها الأردنيون عادة للاستهلاك في فصل الشتاء الطويل، ما يطلق عليه "مونة الشتاء".
وتستثمر كثير من العائلات فصل الخريف بتحويل الفواكه والخضراوات الموسمية الصيفية التي تنخفض اسعارها في هذا الوقت من العام، ولا تتوفر في فصل الشتاء وتحويلها إلى منتجات غذائية طويلة الأمد ومن ثم تبيعها إلى المتاجر أو تسويقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعود إيجابا على هذه العائلات وتحسين واقعهم المعيشي، وإكسابهم مصدر دخل إضافي.
ومن هذه المنتجات، المكدوس والمخللات والكبيس والمربيات ودبس البندورة والفليفلة عدا عن انواع الاجبان والألبان المختلفة والتي يستهلكها الأردنيون بكثرة في موائدهم الشتوية نظرا لقيمتها الغذائية المرتفعة للجسم خلال فصل الشتاء البارد.
ومع التغييرات الحياتية التي طرأت على النمط المعيشي للمجتمع والانشغال بالواقع الحياتي ومتطلباته، تقلص انخراط الأسر في تحضير مونة الشتاء وميلها نحو شرائها مجهزة ومصنعة، إلا أنه خلال السنوات الاخيرة باتت تلقى المونة البيتية اقبالا كبيرا من كثير من المواطنين بعد تسخير العديد من العائلات المنتجة مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق المنتجات التي تصنعها.
وتقول أم نبيل إن فصل الخريف "موسم خير لي وللعائلة " إذ تنشط خلاله في بيع منتجات المونة الشتوية بمختلف أنواعها.
وتضيف أم نبيل أن هناك نشاطا وإقبالا كبيرا خلال الأسبوعين الأخيرين على شراء المونة وحجزها، خاصة على صنف "المكدوس" و"مربى العنب والرمان".
وتؤكد أم نبيل أنها بدأت بمشروع بيع منتجات مونة الشتاء منذ نحو 3 سنوات، وأن الاقبال يزداد من عام إلى آخر، موضحة أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير في تحسين الواقع المعيشي للعائلة التي كانت تعتمد سابقا على دخل زوجها المتقاعد.
أم يزن هي الأخرى تؤكد أن امتهانها هي وزوجها منذ جائحة كورونا بيع المنتجات الشتوية، قاد إلى تغيير الواقع المعيشي الخاص بهم، وساعدهم المردود المتحقق من ذلك على صيانة البيت والإيفاء في بعض الالتزامات المالية المتراكمة عليهم.
وتقول أم يزن التي تقطن في لواء الهاشمية بمحافظات الزرقاء " أستخدم منصتي فيس بوك وانستغرام لترويج المنتجات التي اصنعها في بيتي" وتلفت إلى أن هناك طلبا ملحوظا على شراء "المكدوس" مما اضطرها إلى زيادة الكميات التي تنتجها يوميا.
وترى ام يزن، أن ارتفاع أسعار بعض الكلف يحد في بعض الاحيان من المردود الذي يحقق من مشروعهم الخاص بمنتجات المونة الشتوية.
وتتفق مي عثمان مع سابقتها، أن النشاط على المنتجات البيتية تزايد بشكل كبير على مدار السنوات الاخيرة، مقارنة مع السنوات الأولى لمشروعها الذي بدأته في عام 2017.
وتتابع مي "أتلقى كل يوم رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتصالات عبر الهاتف من الزبائن الراغبين في شراء المنتجات التي تسوقها عبر موقع فيس بوك.
وتقول مي التي تسكن محافظة جرش " أكثر المنتجات المطلوبة حاليا هي "اللبنية" والمكدوس" و" مربيات التوت والعنب والتين"، و"الزبيب" و"القطين".
في المقابل تقول الموظفة رهام أحمد "الانشغال في العمل لا يتيح لي دائما الوقت الكامل لتدبر أحوال البيت واحتياجاته، كتجهيز بعض المنتجات والأغذية التي تحتاج إلى وقت طويل، لذلك أفضل شراء بعض الاحتياجات من العائلات المنتجة".
ويؤكد الثلاثيني حامد زيود أن زوجته موظفة، وليس لديهم الوقت الكافي في ظل انشغالات العمل والعائلة لإعداد المنتجات الموسمية التي تحتاج جهدا ووقتا، لذلك نتوجه لشراء بعض المنتجات "كاللبنة" و"المكدوس" وغيرها من خلال العائلات والنساء اللائي يمارسن إنتاجها، رغم توفر هذه المنتجات مصنعة إلا ان جودة ونوعية المنتجات التي تباع من تلك العائلات تبقى أفضل.
إلى ذلك قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش "حاجة الناس لتحسين دخلهم والمستوى المعيشي في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع التكاليف المعيشية محليا، دفعت الكثير من الأسر إلى البحث عن طرق مختلفة لتنويع مصادر دخلها وتحسينها، ومنها استثمار الفرص الاقتصادية الموسمية".
وأكد عايش ان لجوء بعض العائلات إلى الاستفادة من اقتصاد الموسم، يعبر عن تحول إيجابي في السلوك الاقتصادي لدى المجتمع ونظرته للعمل وكيفية الحصول على الدخل.
ولفت عايش إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت ابوابا وفرصا اقتصادية للجميع، وباتت سوقا مفتوحا ومتاحا يمكن من خلاله لأي أحد أن يبدأ عمله مهما صغر أو كبر نشاطه، كما أن هذه المواقع غيرت كثيرا في الاتجاهات الاستهلاكية والترويجية للمجتمع الذي بات يميل إلى المنتجات التي ترتبط بعادات الماضي الجميل.
وأشار عايش إلى أن موسم المونة يمثل سلوكا اقتصاديا جيدا وهو التحوط، إذ يلجأ الناس للتحوط من فصل الشتاء وظروفه القاسية في السابق وتخزين الأغذية قبل حلوله، وهو ما اتبعه المجتمع والدول ايضا في التعامل مع الازمات والمتمثل اليوم في تحقيق الأمن الغذائي.

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