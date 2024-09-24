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الصين تطلق 8 أقمار اصطناعية على متن سمارت دراغون - 3

9/24/2024 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز «سمارت دراغون-3» من المياه الواقعة قرب مدينة هاييانغ بمقاطعة شاندونغ شرق البلاد أمس، حيث حمل الصاروخ ثمانية أقمار اصطناعية ووضعها في المدار المخطط لها.
وتم تطوير الصاروخ «سمارت دراغون-3» من قبل أكاديمية الصين لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. وقالت الجهة المطورة إن «سمارت دراغون-3» الذي يعمل بالوقود الصلب والمكون من أربع مراحل هو نوع من مركبات الإطلاق موفرة التكلفة والموثوقة للغاية التي تستخدم بشكل أساسي لإطلاق المركبات الفضائية إلى مدار متزامن مع الشمس أو مدار أرضي منخفض. وأضافت أن الصاروخ «سمارت دراغون-3» يتمتع بقدرة حمل قوية، وهو مناسب لمجموعة متنوعة من مهام الإطلاق الفضائية التجارية. ويبلغ طوله31 مترا ويبلغ قطره الأقصى 2.64 متر، ولديه قدرة حمل تبلغ حوالي 1.5 طن لمدار متزامن مع الشمس بارتفاع 500 كيلومتر.

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