الصين تطلق 8 أقمار اصطناعية على متن سمارت دراغون - 3

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أطلقت الصين صاروخا حاملا من طراز «سمارت دراغون-3» من المياه الواقعة قرب مدينة هاييانغ بمقاطعة شاندونغ شرق البلاد أمس، حيث حمل الصاروخ ثمانية أقمار اصطناعية ووضعها في المدار المخطط لها.
وتم تطوير الصاروخ «سمارت دراغون-3» من قبل أكاديمية الصين لتكنولوجيا مركبات الإطلاق التابعة للشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء. وقالت الجهة المطورة إن «سمارت دراغون-3» الذي يعمل بالوقود الصلب والمكون من أربع مراحل هو نوع من مركبات الإطلاق موفرة التكلفة والموثوقة للغاية التي تستخدم بشكل أساسي لإطلاق المركبات الفضائية إلى مدار متزامن مع الشمس أو مدار أرضي منخفض. وأضافت أن الصاروخ «سمارت دراغون-3» يتمتع بقدرة حمل قوية، وهو مناسب لمجموعة متنوعة من مهام الإطلاق الفضائية التجارية. ويبلغ طوله31 مترا ويبلغ قطره الأقصى 2.64 متر، ولديه قدرة حمل تبلغ حوالي 1.5 طن لمدار متزامن مع الشمس بارتفاع 500 كيلومتر.
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