5 أطعمة ابتعد عنها إذا كنت مصابا بجرثومة المعدة

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" 5 أطعمة يجب على مرضى جرثومة المعدة الابتعاد عنها، وفقًا لموقع "Medical News Today".



أطعمة ضارة لمرضى جرثومة المعدة

1- الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة التي تحتوي على التوابل، مثل الفلفل الحار والبهارات الحارة تزيد من تهيج بطانة المعدة، ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة حرقة المعدة وزيادة إفراز الأحماض، مما يفاقم أعراض جرثومة المعدة، ومن الأفضل تجنبها أو تقليل تناولها بشكل كبير.



2- الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة المقلية والدهنية، مثل البطاطس المقلية والبرجر، قد تؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة، مما يزيد من الالتهابات ويبطئ عملية الهضم، كما أن الدهون الثقيلة قد تتسبب في زيادة الضغط على الجهاز الهضمي، مما يزيد من تفاقم الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة.



3- الحمضيات

الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت تحتوي على كميات عالية من الأحماض التي قد تهيج بطانة المعدة الملتهبة، ورغم فوائدها الصحية العديدة، إلا أن الحمضيات قد تزيد من حدة الأعراض لدى المصابين بجرثومة المعدة.



4- منتجات الألبان

بعض منتجات الألبان قد تكون صعبة الهضم لدى الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة، والأطعمة، مثل الحليب والجبن، يمكن أن تزيد من إفراز الحمض في المعدة وتؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، وإذا لاحظت زيادة حدة الأعراض بعد تناول منتجات الألبان، فمن الأفضل تجنبها أو تقليلها.



5- المشروبات الغازية والكافيين

المشروبات الغازية والكافيين، مثل القهوة والشاي، تحتوي على مواد تزيد من إفراز الأحماض في المعدة، مما يزيد من حدة التهيج والالتهاب، وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الغازات والانتفاخ نتيجة تناول هذه المشروبات، ويُنصح بتجنبها أو استبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية غير الحمضية.