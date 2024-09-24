Tuesday, 24 September 2024 11:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 أطعمة ابتعد عنها إذا كنت مصابا بجرثومة المعدة

9/24/2024 3:06:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جرثومة المعدة، أو البكتيريا الحلزونية، هي نوع من البكتيريا التي تصيب بطانة المعدة، ويمكن أن تؤدي إلى التهابات مزمنة أو تقرحات في الجهاز الهضمي، وقد يشعر الأشخاص المصابون بها بأعراض، مثل آلام البطن، الانتفاخ، الغثيان، وفقدان الشهية.

في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" 5 أطعمة يجب على مرضى جرثومة المعدة الابتعاد عنها، وفقًا لموقع "Medical News Today".


أطعمة ضارة لمرضى جرثومة المعدة
1- الأطعمة الحارة
 الأطعمة الحارة التي تحتوي على التوابل، مثل الفلفل الحار والبهارات الحارة تزيد من تهيج بطانة المعدة، ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة حرقة المعدة وزيادة إفراز الأحماض، مما يفاقم أعراض جرثومة المعدة، ومن الأفضل تجنبها أو تقليل تناولها بشكل كبير.


2- الأطعمة الدهنية والمقلية
 الأطعمة المقلية والدهنية، مثل البطاطس المقلية والبرجر، قد تؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة، مما يزيد من الالتهابات ويبطئ عملية الهضم، كما أن الدهون الثقيلة قد تتسبب في زيادة الضغط على الجهاز الهضمي، مما يزيد من تفاقم الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة.


3- الحمضيات
 الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت تحتوي على كميات عالية من الأحماض التي قد تهيج بطانة المعدة الملتهبة، ورغم فوائدها الصحية العديدة، إلا أن الحمضيات قد تزيد من حدة الأعراض لدى المصابين بجرثومة المعدة.


4- منتجات الألبان
 بعض منتجات الألبان قد تكون صعبة الهضم لدى الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة، والأطعمة، مثل الحليب والجبن، يمكن أن تزيد من إفراز الحمض في المعدة وتؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، وإذا لاحظت زيادة حدة الأعراض بعد تناول منتجات الألبان، فمن الأفضل تجنبها أو تقليلها.


5- المشروبات الغازية والكافيين
 المشروبات الغازية والكافيين، مثل القهوة والشاي، تحتوي على مواد تزيد من إفراز الأحماض في المعدة، مما يزيد من حدة التهيج والالتهاب، وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الغازات والانتفاخ نتيجة تناول هذه المشروبات، ويُنصح بتجنبها أو استبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية غير الحمضية.

MENAFN24092024000072011014ID1108710704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث