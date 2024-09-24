5 أطعمة ابتعد عنها إذا كنت مصابا بجرثومة المعدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جرثومة المعدة، أو البكتيريا الحلزونية، هي نوع من البكتيريا التي تصيب بطانة المعدة، ويمكن أن تؤدي إلى التهابات مزمنة أو تقرحات في الجهاز الهضمي، وقد يشعر الأشخاص المصابون بها بأعراض، مثل آلام البطن، الانتفاخ، الغثيان، وفقدان الشهية.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" 5 أطعمة يجب على مرضى جرثومة المعدة الابتعاد عنها، وفقًا لموقع "Medical News Today".
أطعمة ضارة لمرضى جرثومة المعدة
1- الأطعمة الحارة
الأطعمة الحارة التي تحتوي على التوابل، مثل الفلفل الحار والبهارات الحارة تزيد من تهيج بطانة المعدة، ويمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة حرقة المعدة وزيادة إفراز الأحماض، مما يفاقم أعراض جرثومة المعدة، ومن الأفضل تجنبها أو تقليل تناولها بشكل كبير.
2- الأطعمة الدهنية والمقلية
الأطعمة المقلية والدهنية، مثل البطاطس المقلية والبرجر، قد تؤدي إلى زيادة إفراز الأحماض في المعدة، مما يزيد من الالتهابات ويبطئ عملية الهضم، كما أن الدهون الثقيلة قد تتسبب في زيادة الضغط على الجهاز الهضمي، مما يزيد من تفاقم الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة.
3- الحمضيات
الفواكه الحمضية، مثل البرتقال، الليمون، والجريب فروت تحتوي على كميات عالية من الأحماض التي قد تهيج بطانة المعدة الملتهبة، ورغم فوائدها الصحية العديدة، إلا أن الحمضيات قد تزيد من حدة الأعراض لدى المصابين بجرثومة المعدة.
4- منتجات الألبان
بعض منتجات الألبان قد تكون صعبة الهضم لدى الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة، والأطعمة، مثل الحليب والجبن، يمكن أن تزيد من إفراز الحمض في المعدة وتؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، وإذا لاحظت زيادة حدة الأعراض بعد تناول منتجات الألبان، فمن الأفضل تجنبها أو تقليلها.
5- المشروبات الغازية والكافيين
المشروبات الغازية والكافيين، مثل القهوة والشاي، تحتوي على مواد تزيد من إفراز الأحماض في المعدة، مما يزيد من حدة التهيج والالتهاب، وبالإضافة إلى ذلك، قد تسبب الغازات والانتفاخ نتيجة تناول هذه المشروبات، ويُنصح بتجنبها أو استبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية غير الحمضية.
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