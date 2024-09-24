صعود خام الحديد بأكثر من 4% بدعم من آفاق الطلب الصيني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عزم الصين اتخاذ عدة إجراءات نقدية تيسيرية موسعة لتحفيز الاقتصاد والقطاع العقاري، الأمر الذي من شأنه إنعاش الطلب على الصُلب في ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وصعدت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 4.74% إلى 93.70 دولار للطن .
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هذا بعدما ذكر محافظ البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي اليوم، أن المصرف سوف يُخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وأسعار الفائدة على الإقراض، وعمليات السوق المفتوحة لأجل 7 أيام، وقروض الرهن العقاري القائمة، فضلاً عن تقليص نسبة الدفعات المقدمة لشراء المنازل بكافة أنواعها.
وكان خام الحديد من بين السلع الأساسية الرئيسية الأسوأ أداءً هذا العام بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف طلب القطاع العقاري هناك على الصُلب في ظل أزمته الممتدة.
وفي الوقت ذاته، ظلت الدول الرئيسية التي تتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة لخام الحديد مثل أستراليا والبرازيل؛ ترفع إنتاجها، ما تسبب في حدوث فائض في المعروض بالأسواق، وفق ما ذكرت وكالة“بلومبرج”.
وقال“هان جينج” محلل الأسواق في“إس دي آي سي إسنس فيوتشرز” في تعقيب على الإجراءات الصينية للوكالة، إن الارتداد الذي حدث في أسعار خام الحديد قد يستمر لفترة من الزمن على خلفية تحسن ثقة المستثمرين.
لكن الأثر الفعلي للتدابير الصينية المرتقبة على ديناميكيات العرض والطلب على خام الحديد لا يزال غير مؤكد.
المصدر:
MENAFN24092024000202011048ID1108707731
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