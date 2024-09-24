Tuesday, 24 September 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود خام الحديد بأكثر من 4% بدعم من آفاق الطلب الصيني - جريدة البورصة

9/24/2024 4:57:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قفزت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عزم الصين اتخاذ عدة إجراءات نقدية تيسيرية موسعة لتحفيز الاقتصاد والقطاع العقاري، الأمر الذي من شأنه إنعاش الطلب على الصُلب في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 4.74% إلى 93.70 دولار للطن .

موضوعات متعلقة الطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

هذا بعدما ذكر محافظ البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي اليوم، أن المصرف سوف يُخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وأسعار الفائدة على الإقراض، وعمليات السوق المفتوحة لأجل 7 أيام، وقروض الرهن العقاري القائمة، فضلاً عن تقليص نسبة الدفعات المقدمة لشراء المنازل بكافة أنواعها.

وكان خام الحديد من بين السلع الأساسية الرئيسية الأسوأ أداءً هذا العام بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف طلب القطاع العقاري هناك على الصُلب في ظل أزمته الممتدة.

وفي الوقت ذاته، ظلت الدول الرئيسية التي تتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة لخام الحديد مثل أستراليا والبرازيل؛ ترفع إنتاجها، ما تسبب في حدوث فائض في المعروض بالأسواق، وفق ما ذكرت وكالة“بلومبرج”.

وقال“هان جينج” محلل الأسواق في“إس دي آي سي إسنس فيوتشرز” في تعقيب على الإجراءات الصينية للوكالة، إن الارتداد الذي حدث في أسعار خام الحديد قد يستمر لفترة من الزمن على خلفية تحسن ثقة المستثمرين.

لكن الأثر الفعلي للتدابير الصينية المرتقبة على ديناميكيات العرض والطلب على خام الحديد لا يزال غير مؤكد.


المصدر:

MENAFN24092024000202011048ID1108707731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث