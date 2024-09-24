صعود خام الحديد بأكثر من 4% بدعم من آفاق الطلب الصيني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أسعار خام الحديد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع عزم الصين اتخاذ عدة إجراءات نقدية تيسيرية موسعة لتحفيز الاقتصاد والقطاع العقاري، الأمر الذي من شأنه إنعاش الطلب على الصُلب في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وصعدت أسعار العقود الآجلة الأكثر نشاطاً لخام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 4.74% إلى 93.70 دولار للطن .

موضوعاتالطاقة الدولية تؤكد على إمكانية زيادة قدرات الطاقة المتجددة العالمية 3 أضعاف بحلول 2030 الصين تكشف عن حزمة موسعة من تدابير التيسير النقدي لدعم الاقتصاد والقطاع العقاري ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بدعم من الآفاق الإيجابية للاقتصاد العالمي

هذا بعدما ذكر محافظ البنك المركزي الصيني في مؤتمر صحفي اليوم، أن المصرف سوف يُخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وأسعار الفائدة على الإقراض، وعمليات السوق المفتوحة لأجل 7 أيام، وقروض الرهن العقاري القائمة، فضلاً عن تقليص نسبة الدفعات المقدمة لشراء المنازل بكافة أنواعها.

وكان خام الحديد من بين السلع الأساسية الرئيسية الأسوأ أداءً هذا العام بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف طلب القطاع العقاري هناك على الصُلب في ظل أزمته الممتدة.

وفي الوقت ذاته، ظلت الدول الرئيسية التي تتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة لخام الحديد مثل أستراليا والبرازيل؛ ترفع إنتاجها، ما تسبب في حدوث فائض في المعروض بالأسواق، وفق ما ذكرت وكالة“بلومبرج”.

وقال“هان جينج” محلل الأسواق في“إس دي آي سي إسنس فيوتشرز” في تعقيب على الإجراءات الصينية للوكالة، إن الارتداد الذي حدث في أسعار خام الحديد قد يستمر لفترة من الزمن على خلفية تحسن ثقة المستثمرين.

لكن الأثر الفعلي للتدابير الصينية المرتقبة على ديناميكيات العرض والطلب على خام الحديد لا يزال غير مؤكد.





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