العربية للسيارات تُطلق حملة "العودة إلى المدارس" لخدمات ما بعد البيع لمالكي سيارات "نيسان" في الإمارات

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 سبتمبر 2024 – أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق حملة "العودة إلى المدارس" المميزة التي تستمر حتى 30 سبتمبر. تهدف الحملة إلى دعم المجتمع في تجهيز سياراتهم استعداداً للأشهر المزدحمة القادمة.
ولضمان جاهزية السيارات لاستقبال موسم العودة إلى المدارس، وبعد فترة الصيف التي يقل فيها استخدام السيارات عادةً بسبب السفر، تقدم العربية للسيارات باقةً فريدة من الفحوصات والخدمات الأساسية، تتضمن فحوصات مجانية لمكيف الهواء وتبريد المحرك، وذلك لضمان كفاءتهما في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة في هذا الوقت من العام، بالإضافة إلى شحن غاز مكيف الهواء مجاناً للحفاظ على أدائه الأمثل. ولتعزيز راحة العملاء، يمكنهم الآن الاستفادة من خصم يصل إلى 60% على قطع غيار مكيف الهواء والإصلاحات المتعلقة بالسلامة، ما يجعل خدمات الصيانة الأساسية في متناول الجميع.
وتشمل المزايا الإضافية خصومات مميزة على الإطارات والبطاريات والملحقات، ما يعزز سلامة وأداء السيارة، إضافةً إلى خصم حصري بنسبة 5% على عقود الخدمة وخيارات الضمان الممتدة، التي تصل إلى 7 سنوات، ما يوفر حماية وراحة بال لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، يقدم خيار "الدفع لاحقاً" الذي تمنحه العربية للسيارات لعملائها من خلال "تابي" طريقة مريحة لإدارة النفقات، ما يتيح للعميل تخطيط ميزانيته دون أي ضغوط مباشرة.
وتتوفر هذه العروض الحصرية في جميع مراكز خدمة العربية للسيارات حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024. لمزيد من المعلومات حول حملة "العودة إلى المدارس"، أو لحجز موعد خدمة لسيارتك، اتصل بنا على 800-NISSAN (800-647726) أو تفضّل بزيارة nissan-dubai.com.
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