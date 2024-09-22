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نحلم ونحقق - جريدة الوطن السعودية

9/22/2024 11:57:13 PM
(MENAFN- Al Watan) نحلم ونحقق وصفا دقيقا معبر ا عما نعيشه اليوم من طموحات وأحلام محققة وإنجازات أبهرت العالم بأسره.
نحلم ونحقق رؤية مليئة بالإلهام والتفاؤل .. رؤية تتجاوز الحدود وتطمح إلى بناء مستقبل مزدهر في جميع المجالات ، ورسالة تحفيزية قوية للشعب السعودي تلهمهم للعمل الجاد والابتكار ، كما تؤكد الثقة الكبيرة بقدرات الشعب السعودي وإمكاناته الهائلة ، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية وزيادة الشعور بالانتماء لدى المواطنين.
وقد تكررت هذه العبارة على لسان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العديد من المناسبات، معربًا فيها عن إيمانه القوي بقدرات المملكة وشعبها لتحقيق كل ما يصبو إليه قائلاً :-
" كل عناصر النجاح موجودة .. لخلق شيء عظيم .. وشيء جديد .. وأهم عنصرا لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وقوة إرادة الشعب السعودي .. نريد نعيش حياة طبيعية حياة تترجم دينا السمح .. وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم "
"حنا نعيش بين شعب جبار وعظيم فقط يصنعون هدفا ويحققونه بكل سهولة لا أعتقد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم "
" وجود القوى الحقيقة والطاقة الحقيقة لتحقيق الرؤية وهي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها .. والميزة الجيدة أنهم شباب واع قوي لديه طموح رائع ، مثقف ، متعلم ، بشكل جيد ، مبدع ، لديه قيم عالية هذا ليس حلم .. هذا واقع سوف يتحقق ..نحن لا نحلم ..نحن نفكر في واقع سوف يتحقق -إن شاء الله -".
أحلام السعودية انطلقت عندما حلم موحد المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود بتوحيد السعودية واكتمل الحلم وسطرها التاريخ واقع يروى لجيل بعد جيل .
نمت وتطورت برؤية طموحة لقيادة رشيدة حين أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية 2030 حيث تتضمن الرؤية تحويل المملكة إلى قوة اقتصادية عالمية متنوعة ، وتنفيذ مشاريع عملاقة مثل نيوم والخطوط الحديدية وغيرها ،والتي تعكس الطموحات الكبيرة للمملكة ، الاستثمار في الشباب وتمكينهم إيمانا بدورهم المحوري في بناء المستقبل .
نحلم ونحقق بلا حدود بخطوات ثابتة و واثقة للأمام وإنجازات تحصد على أرض الواقع ، حصدت السعودية المرتبة الـ 17 عالميا ضمن الدول الأكثر تنافسية في العالم من حيث الاقتصاد المتنوع ، المركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين و11 عالميا في مؤشر إيرادات السياحة الدولية ،نقلة نوعية في الترفيه حيث كان مجمل الفعاليات 76 ألف فعالية ترفيهية ، واجهة لرعاية السينما وصناعتها وجود 69 دار عرض سينمائي حالياً ، وأكثر من 620 شاشة في المملكة ، إطلاق 17 قمرا صناعيا بأعلى التقنيات والإمكانيات ، حققت تنافسية عالمية في الاستثمار ات الرياضية ، تحول رقمي يكتب عهداً جديداً حصلت على المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية ، تحفيز الصناعات الوطنية وتصديرها عالمياً أكثر من 7600منتج يحمل شعار "صنع في السعودية " و 180 دولة تستورد منتجات مصنوعة في المملكة وأكثر من 1740 شركة تستفيد من البرنامج ، تمكين الشباب والمرأة حيث تراجع البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي لها بنسبة 8% وتحقيق 80% من أصل 100 نقطة في مؤشر البنك الدولي لتمكين المرأة 37% نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل .
نحلم ونحقق كلمات مختصرة لكنها تحمل بين طياتها استراتيجيات تنموية محددة الأهداف ،قابلة للقياس مثيرة الشغف والحماس ، ومواجهة التحديات بالإصرار والمثابرة والاجتهاد ، والتغلب على المخاوف والعقبات بالتفكير بطرق جديدة ومبتكرة لحل المشكلات وتطوير الأفكار وتحويلها لمشاريع ناجحة .
وأهم درس نتعلمه من هوية اليوم الوطني لهذا العام تحويل الأحلام إلى واقع من خلال وضع أهداف واضحة وترجمتها إلى خطة عمل مزمنة التي تقسم الأهداف إلى إجراءات صغيرة يسهل على الكوادر البشرية تنفيذها ، وبناء العلاقات المعززة للاستفادة من تجاربها التي تدعم الأهداف ، تقييم الإنجازات والافتخار بها ولنا قدوة في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يظهر في لقاءات معلنة للجميع لعرض إنجازات الربع سنوي لرؤية 2030 تهدف تقديم صورة واضحة ومفصلة عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف الرؤية و يشمل العرض مجموعة متنوعة من المؤشرات والبيانات التي تعكس مدى التقدم في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية -بكل شفافية - ومصداقية .
نحلم ونحقق فلسفة عمل تسير عليها المملكة العربية السعودية لتحول الآمال إلى إنجازات واقعية وهذه الفلسفة قائمة على ثلاث مراحل وكل مرحلة عمل تستغرق خمس سنوات وتبنى على نجاحات المرحلة التي تسبقها ، بدأت بإرساء أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية واستمرت في مرحلتها الثانية بدفع عجلة الإنجاز التي تعزز المرحلة الثالثة من استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة .
إذن هو ليس مجرد شعار، بل هو دعوة وطنية شاملة تقع مسؤوليتها على عاتق كل فرد في المجتمع. إن تحقيق رؤية المملكة 2030 هو هدف نسعى جميعًا لتحقيقه، ولكل منا دور حيوي في هذه الرحلة.
الفرد تكمن مساهمته في مواصلة التعلم المستمر واكتساب المهارات التي تخدم سوق العمل ، وتقديم الأفكار الجديدة و الحلول المبتكرة للتحديات ، احترام القوانين والأنظمة ، المشاركة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية.
كما أن الأسرة لها دور في تربية الأبناء على غرس القيم والأخلاق الوطنية وتشجيعهم على الدراسة وطلب العلم .
المؤسسات في القطاع الخاص لها دور في استثمار المشاريع التي تدعم أهداف الرؤية ، وفي القطاع العام بتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية .
"نحلم ونحقق" ليست مجرد كلمات، بل هي دعوة إلى العمل المشترك. كل فرد منا هو جزء من هذا الحلم، وكل عمل نقوم به يساهم في تحقيقه. لنعمل جميعًا يداً واحدة لبناء مستقبل أفضل للمملكة.

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