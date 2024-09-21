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الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم جيرونا بهدفين نظيفين

9/21/2024 3:12:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 21 - 9 (كونا) -- سقط فريق (جيرونا) أمام مضيفه (فالنسيا) بهدفين دون مقابل اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء الهدف الأول بنيران صديقة حيث أودع مدافع (جيرونا) خوان بيدرو راميرز الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56 فيما سجل مهاجم (فالنسيا) داني جوميز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (ميستايا).
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (جيرونا) عند سبع نقاط في المركز 13 بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (فالنسيا) رصيده إلى أربع نقاط في المركز 18 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها يستضيف (ريال مدريد) الثالث بالترتيب منافسه (إسبانيول) في وقت لاحق الليلة فيما يلعب المتصدر (برشلونة) ضد (فياريال) الرابع ويحل الوصيف (أتلتيكو مدريد) بالترتيب ضيفا على جاره (رايو) صاحب المركز 11 بالترتيب غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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