الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم جيرونا بهدفين نظيفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 21 - 9 (كونا) -- سقط فريق (جيرونا) أمام مضيفه (فالنسيا) بهدفين دون مقابل اليوم السبت في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وجاء الهدف الأول بنيران صديقة حيث أودع مدافع (جيرونا) خوان بيدرو راميرز الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56 فيما سجل مهاجم (فالنسيا) داني جوميز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (ميستايا).
وبهذه النتيجة تجمد رصيد (جيرونا) عند سبع نقاط في المركز 13 بالترتيب العام للمسابقة فيما رفع (فالنسيا) رصيده إلى أربع نقاط في المركز 18 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها يستضيف (ريال مدريد) الثالث بالترتيب منافسه (إسبانيول) في وقت لاحق الليلة فيما يلعب المتصدر (برشلونة) ضد (فياريال) الرابع ويحل الوصيف (أتلتيكو مدريد) بالترتيب ضيفا على جاره (رايو) صاحب المركز 11 بالترتيب غدا الأحد. (النهاية)
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