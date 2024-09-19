منصات للصدقات والتبرعات في مطار البحرين الدولي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن صندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شراكة جديدة مع شركة مطار البحرين، لإتاحة منصات لتقديم الصدقات والتبرعات في مبنى مطار البحرين الدولي للمسافرين والقادمين، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية ودورها في دعم التكافل المجتمعي، وترسيخ قيم التآزر والتراحم في المجتمع البحريني.
وبهذه المناسبة أكد القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذه الشراكة مع مطار البحرين الدولي، التي تأتي في ظل سعي الصندوق لخلق شراكات جديدة لتحقيق الأهداف المنشودة لمبادرات المسؤولية المجتمعية.
وأوضح المناعي أن التعاون مع مطار البحرين الدولي جاء بتخصيص أماكن لتوفير منصات للصدقات والتبرعات للمسافرين، من خلال المنصة الرقمية للتبرع، وهي إحدى مبادرات الصندوق لتطوير آليات عمله بهدف تمكين الأفراد من دفع الصدقة بطرق بسيطة وميسرة، عبر أجهزة الدفع الذاتي المنتشرة في العديد من الأماكن والمجمعات التجارية.
من جانبه، أعرب محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن سعادته بإتاحة منصات أجهزة للصدقات في مطار البحرين الدولي، وقال: «من خلال هذه الشراكة مع صندوق الزكاة والصدقات في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قمنا بتخصيص عدد من المواقع داخل مطار البحرين الدولي لوضع منصات أجهزة للصدقات والتبرعات، التي ستتيح للمسافرين والقادمين فرصة المساهمة في دعم الأنشطة الخيرية».
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