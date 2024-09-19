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منصات للصدقات والتبرعات في مطار البحرين الدولي

9/19/2024 7:23:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬والصدقات‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬شراكة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين،‭ ‬لإتاحة‭ ‬منصات‭ ‬لتقديم‭ ‬الصدقات‭ ‬والتبرعات‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمسافرين‭ ‬والقادمين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التكافل‭ ‬المجتمعي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التآزر‭ ‬والتراحم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬القاضي‭ ‬عيسى‭ ‬سامي‭ ‬المناعي‭ ‬وكيل‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعي‭ ‬الصندوق‭ ‬لخلق‭ ‬شراكات‭ ‬جديدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬لمبادرات‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭.‬

وأوضح‭ ‬المناعي‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬جاء‭ ‬بتخصيص‭ ‬أماكن‭ ‬لتوفير‭ ‬منصات‭ ‬للصدقات‭ ‬والتبرعات‭ ‬للمسافرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المنصة‭ ‬الرقمية‭ ‬للتبرع،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬مبادرات‭ ‬الصندوق‭ ‬لتطوير‭ ‬آليات‭ ‬عمله‭ ‬بهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الصدقة‭ ‬بطرق‭ ‬بسيطة‭ ‬وميسرة،‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الدفع‭ ‬الذاتي‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬والمجمعات‭ ‬التجارية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬البنفلاح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بإتاحة‭ ‬منصات‭ ‬أجهزة‭ ‬للصدقات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬الزكاة‭ ‬والصدقات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬قمنا‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬داخل‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لوضع‭ ‬منصات‭ ‬أجهزة‭ ‬للصدقات‭ ‬والتبرعات،‭ ‬التي‭ ‬ستتيح‭ ‬للمسافرين‭ ‬والقادمين‭ ‬فرصة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الخيرية‮»‬‭.‬

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