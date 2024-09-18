الدحة من صيحة حرب إلى موروث اجتماعي وثقافي

(MENAFN
- Al Watan)
"الدحة" هي موروث شعبي عريق يرتبط بشكل وثيق بكرامة القبائل العربية في شمال الجزيرة العربية، وتعود جذورها إلى معركة "ذي قار" التاريخية، التي كانت واحدة من أبرز المعارك التي خاضها العرب ضد الفرس، وأصبح يُنظر إليها على أنها رمز للانتصار والكرامة. في تلك المعركة، ابتكرت قبيلة بكر بن وائل وأطلقت صيحة "الدحة"، التي شُبّهت بزئير الأسود وهدير الجمال. كانت الصيحة تهدف إلى تحفيز المحاربين وبث الرعب في قلوب الأعداء. ولأن الفيلة التي استخدمها جيش الفرس كانت تخاف من الأصوات العالية، أصبح هذا الصوت عنصراً حاسماً في زعزعة صفوف الأعداء. وبمرور الزمن، تحولت الصيحة إلى موروث شعبي تتوارثه الأجيال، وأصبحت "الدحة" جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات والمناسبات الكبرى.
قصة معركة ذي قار
نشأت معركة "ذي قار" بعد هروب ملك الحيرة، النعمان بن منذر، بزوجاته ونساء أسرته إلى البادية طلباً للحماية بعد أن رفض ملك الفرس، كسرى، طلب خطبة إحدى بناته، هند بنت النعمان. لجأ النعمان إلى هاني بن مسعود الشيباني، الذي قال له لقد أجرتُكَ ... وقد لَزِمَنِي ذمامُكَ وحمايتكَ، وأنا مانعك - حاميك ـ مِمَّا أَمْنَعُ نفسي وأهلي وَوَلَدِي منه ، ما بقي من عشيرتي الأدنين - الأقربين - رجل، و تعهد بحماية النساء قائلاً: "أهلك في ذِمَّتي ، لا يَصِلُ أَحَدٌ إليهم حتى يَصِلَ إلى بناتي وأهلي ". عندما طالب كسرى بتسليم النساء والودائع التي أودعها النعمان لدى قبيلة بكر بن وائل، رفض هاني هذا الطلب بشدة، واستعد للمعركة التي أصبحت فيما بعد إحدى المعارك الفاصلة في التاريخ العربي.
قبل بدء المعركة، وجه هاني بن مسعود كلمات حماسية لقومه، حثهم فيها على القتال بشجاعة والدفاع عن شرفهم وكرامتهم. ورد العرب بقوة غير متوقعة على جيش الفرس، وتمكنوا من إلحاق هزيمة نكراء بهم، بل وقطعوا رأس قائدهم الهامرز في ساحة المعركة. أصبحت هذه المعركة رمزاً للفخر والاعتزاز بين العرب، ومنذ ذلك الحين استمرت "الدحة" كرمز للكرامة والشجاعة. الدحة كفن شعبي
بعد انتهاء زمن المعارك، تحولت "الدحة" إلى موروث شعبي يحتفل به في المناسبات الاجتماعية الكبرى مثل الأعراس والمهرجانات. أصبح هذا الفن الجماعي جزءاً من الفنون الأدائية، حيث يصطف الرجال في صف أو صفين متقابلين، ويتوسطهم الشاعر الذي يغني قصيدته المغناة. بعد كل بيت شعري، يردد الصفان الأبيات بالتناوب، مما يعكس روح الجماعة والتلاحم. وتتراوح موضوعات القصائد التي تُؤدى في "الدحة" بين المدح والفخر والغزل، مما يضفي على الأداء طابعًا قصصيًا مرتبطًا بالحياة البدوية. أداء "الدحة"
يتميز أداء "الدحة" بالاعتماد على الأصوات الحماسية والحركات الإيقاعية. يصطف المشاركون في صفوف متقابلة أو على شكل نصف دائرة، ويبدأون بترديد أصوات تُعرف بـ"الحوربة"، تصاحبها تصفيقات متناغمة. الصوت الجماعي يشبه زئير الأسود أو هدير الجمال، ما يعزز من قوة الأداء ويجسد الوحدة والانسجام بين المشاركين. هذا التناغم الصوتي والإيقاعي يُظهر القوة الجماعية التي كان يعتمد عليها العرب في المعارك لترهيب الأعداء وتحفيز المحاربين. الحركات الاستعراضية
يتخلل أداء "الدحة" حركات استعراضية يقوم بها أفراد يحملون السيوف أو البنادق، وغالبًا ما يتقدم شخص أو أكثر نحو وسط الصفوف لأداء هذه الحركات. تعكس هذه الحركات روح الشجاعة والفخر القبلي، ويتناغم أداؤها مع التصفيق والإيقاع الذي يُحدثه المشاركون. يعتبر هذا المزيج من الأصوات والحركات تجسيدًا لروح القوة والعزيمة التي شكلت جانبًا أساسيًا من هذا الفن الشعبي.
رمزية "الدحة" وتاريخها
تعود رمزية "الدحة" إلى استخدامها كأداة لتعزيز الروح المعنوية للمحاربين في المعارك القديمة. فالصوت الجماعي والحركات المنظمة كانا يعملان على زرع الثقة في النفوس وبث الخوف في صفوف الأعداء. ومعركة "ذي قار" التي تُعد أحد أبرز المحطات في تاريخ هذا الفن، تظهر مدى تأثير "الدحة" في تحفيز المقاتلين وتوحيد صفوفهم. فكانت "الدحة" بمثابة رمز للوحدة والقوة والقدرة على مواجهة التحديات. في العصر الحديث
مع مرور الزمن، تحولت "الدحة" من صيحة حرب إلى موروث اجتماعي وثقافي يحتفل به في المناسبات السعيدة والمهرجانات التراثية. أصبحت "الدحة" جزءًا من هوية القبائل في شمال المملكة العربية السعودية، حيث تُستخدم الآن في الاحتفالات الوطنية، وتمثل رمزًا للفخر بالتراث البدوي. ساهمت المهرجانات الثقافية الحديثة في إحياء هذا الفن وتعريف الأجيال الجديدة به، مما يضمن استمراره وانتقاله عبر الأجيال.
واليوم، تُعد "الدحة" واحدة من الفنون الشعبية التي تجمع بين التاريخ والثقافة والقوة، وتستمر في الحفاظ على أصالتها وجاذبيتها في مختلف المناسبات.
تجمع "الدحة" بين القصص البطولية والتعبير الفني، وتظل رمزًا للكرامة والشجاعة، تحكي قصة أجيال من العرب الذين واجهوا التحديات وكتبوا تاريخهم بأيديهم.
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