الأرصاد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا والعظمى 41

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار لنهار اليوم الأربعاء،والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 32 درجة مئوية.