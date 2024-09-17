بالفيديو والصور طلبة المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية يعودون إلى مقاعد الدراسة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
بعد أن سبقهم أمس تلاميذ الصف الأول، عاد صباح اليوم، جميع طلبة المرحلة الابتدائية إضافة إلى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025
بعد انتهاء العطلة الصيفية، وذلك وسط استعدادات ناجحة قامت وزارة التربية بمختلف قطاعاتها ومناطقها التعليمية، حيث استقبلت الإدارات المدرسية الطلبة بالترحيب في جميع المدارس التي حرصت على توفير بيئة تعليمية محفزة وجذابة للطلبة، من خلال تزيين الفصول الدراسية وتجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية.
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