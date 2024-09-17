Tuesday, 17 September 2024 01:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو والصور طلبة المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية يعودون إلى مقاعد الدراسة

9/17/2024 5:23:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

بعد أن سبقهم أمس تلاميذ الصف الأول، عاد صباح اليوم، جميع طلبة المرحلة الابتدائية إضافة إلى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025
بعد انتهاء العطلة الصيفية، وذلك وسط استعدادات ناجحة قامت وزارة التربية بمختلف قطاعاتها ومناطقها التعليمية، حيث استقبلت الإدارات المدرسية الطلبة بالترحيب في جميع المدارس التي حرصت على توفير بيئة تعليمية محفزة وجذابة للطلبة، من خلال تزيين الفصول الدراسية وتجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية.


MENAFN17092024000130011022ID1108681794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث