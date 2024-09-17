بالفيديو والصور طلبة المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية يعودون إلى مقاعد الدراسة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

بعد أن سبقهم أمس تلاميذ الصف الأول، عاد صباح اليوم، جميع طلبة المرحلة الابتدائية إضافة إلى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025

بعد انتهاء العطلة الصيفية، وذلك وسط استعدادات ناجحة قامت وزارة بمختلف قطاعاتها ومناطقها التعليمية، حيث استقبلت الإدارات المدرسية الطلبة بالترحيب في جميع المدارس التي حرصت على توفير بيئة تعليمية محفزة وجذابة للطلبة، من خلال تزيين الفصول الدراسية وتجهيزها بأحدث الوسائل التعليمية.



