مع اقتراب موسم الزيتون.. تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News ) قلقيلية / PNN - في ظل المخاوف من إجراءات الاحتلال وهجمات المستعمرين المتزايدة، يتحضر أهالي قرى إماتين وفرعتا وجيت شرق قلقيلية، لموسم الزيتون، رغم استيلاء الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار زيتون ومنع أصحابها من الوصول إليها لجني الثمار.

وقال رئيس المجلس المشترك لقرى "إماتين وفرعتا وجيت" ناصر سدة، إن الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته في القرى الثلاث على مدى لم يسبق له مثيل في الآونة الأخيرة، وذلك لصالح خدمة البؤرة الاستعمارية "حفات جلعاد"، الجاثمة على أراضي المواطنين.

وأضاف سدة أن الاحتلال استولى على أكثر من 500 دونم من أراضي المواطنين خلال الشهر الماضي، وضع عليها بوابات حديدية وثكنات عسكرية متنقلة، وجرف أجزاء من الأراضي بهدف شق طرق استعمارية تؤدي إلى مستعمرة حفات جلعاد، كما اقتلع أكثر من 500 شجرة زيتون معمرة يزيد عمرها على 70 عاما.

وأشار إلى أن الاحتلال منع نحو 1000 مزارع من الوصول إلى نحو 3000 دونم من أراضيهم الزراعية المزروعة بالزيتون لرعايتها وتقليمها تحضيرا لموسم قطف ثمار الزيتون، بحجة قربها من مستعمرة "جلعاد"، إضافة إلى منع المزارعين من الوصول إلى 500 دونم من أراضيهم التي تقع خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.

وأكد سدة أن الاعتداءات تعدت استهداف الأرض والتضييق على المزارعين، فأهالي القرى أصبحوا عرضة لاعتداءات المستعمرين في كل وقت، مبينا أن هناك زيادة لافتة في عنف المستعمرين مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سجل المجلس عشرات الاعتداءات منذ بداية العام الجاري، وكانت النسبة الكبرى منها في الشهر الماضي، حيث تم تسجيل ستة حرائق لمنازل بقرية جيت.

وتقع قرى "إماتين، وفرعتا، وجيت"، إلى الجنوب الشرقي من مدينة قلقيلية، على سفح جبلي بمساحة 16 الف الدونم، تفصلها عن بعضها طرق فرعية لا يتجاوز عرضها الستة أمتار، ويربطها تقاطع طرق يطل على شارع قلقيلية- نابلس الرئيسي المعروف باسم "55"، وعدد سكانها 7000 نسمة.

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية منيف نزال، إنه على مدار سنوات ماضية متتابعة أصبحت القرى الثلاث بمواطنيها وأراضيها محط استهداف الاحتلال، فضيق الاحتلال على القرى واستولى على أراضيها لصالح توسعة البؤرة الاستعمارية "حفات جلعاد"، التي بدأت نشأتها عام 2000 بالالتهام الاحتلال 1000 دونم من أراضي المواطنين.

وأضاف أن وتيرة اعتداءات الاحتلال تصاعدت بشكل كبير مستهدفة الأرض في كل مكان، وليس فقط في محافظة قلقيلية، وهي استراتيجية يتبعها الاحتلال لمحو الوجود الفلسطيني والتخلص منه، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المتتالية هي سياسة عقاب جماعي.

وفي تقرير سابق، يقول المدير العام لمجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض إن جنين تتسيّد معدل الإنتاج السنوي بنحو 5500 طن، تليها طولكرم بمعدل 3500 طن، ثم نابلس ورام الله وسلفيت وقطاع غزة بمعدل 3000 طن لكل منها، وقلقيلية بمعدل 1500 طن، والخليل بمعدل 1000 طن، وبيت لحم بمعدل 600 طن، وأخيرا القدس بنحو 200 طن، في حين أن إنتاج أريحا من زيت الزيتون يكاد يكون صفرا.

تاريخيا، يواجه قطاع الزيتون في فلسطين مخاطر جمة، أبرزها وأكثرها تأثيرا هجمات المستعمرين وإجراءات الاحتلال التي تحول دون وصول المزارعين إلى أراضيهم لجني محصولهم من ثمار الزيتون.

في عام 2023 الذي تزامن موسم الزيتون فيه مع بدء العدوان على قطاع غزة، حيث لم يتمكن المزارعون من قطف نحو 60 ألف دونم خلف جدار الفصل والتوسع العنصري وفي محيط المستعمرات، ما شكّل خسارة بنحو 10% من كامل الإنتاج.

ومع تصاعد إجراءات الاحتلال وهجمات المستعمرين، تتوقع وزارة الزراعة عدم تمكن المزارعين من الوصول إلى 80 ألف دونم من المساحة المزروعة بالزيتون، ما قد يترتب عليه فقدان نحو 15% من الإنتاج (إنتاجية الشجرة خلف جدار الفصل العنصري أصلا ضعيفة لعدم تمكن أصحابها من خدمتها طوال العام).