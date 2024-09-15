معتقل من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- المعتقل نهار أحمد عبد الله السعدي (43 عاما) من مدينة جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن السعدي معتقل منذ تاريخ 15/9/2003، وقد أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما مؤبدا مكررا أربع مرات، إضافة إلى 20 عاما أخرى.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال عزلته لفترة طويلة، فأصيب على إثرها بعدة أمراض أبرزها آلام في العظام، والتواء في العمود الفقري، وهو يعاني حاليا مشاكل في المعدة والقولون منذ سنوات.

وأشار سمور إلى أن والدة المعتقل السعدي توفيت قبل أربع سنوات وحرمه الاحتلال من وداعها.