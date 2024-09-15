معتقل من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- دخل
المعتقل نهار أحمد عبد الله السعدي (43 عاما) من مدينة جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن السعدي معتقل منذ تاريخ 15/9/2003، وقد أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما مؤبدا مكررا أربع مرات، إضافة إلى 20 عاما أخرى.
وأضاف، أن سلطات الاحتلال عزلته لفترة طويلة، فأصيب على إثرها بعدة أمراض أبرزها آلام في العظام، والتواء في العمود الفقري، وهو يعاني حاليا مشاكل في المعدة والقولون منذ سنوات.
وأشار سمور إلى أن والدة المعتقل السعدي توفيت قبل أربع سنوات وحرمه الاحتلال من وداعها.
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