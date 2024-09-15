عائلات الرهائن الإسرائيليين: الضغط العسكري يقتل أبناءنا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخ المحتل / PNN- شهد اجتماع بين عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ورئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، ومسؤول ملف المحتجزين في الجيش، نيتسان ألون، حوارًا "مشحونًا"، وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وأعرب أحد الآباء عن قلقه من أن "الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل المختطفين"، مشيرًا إلى أن عائلات الرهائن تخشى تكرار ما حدث مع ست رهائن آخرين، وتدعي إسرائيل "إنهم قُتلوا على يد حماس أثناء محاولات تحريرهم".
وشددت العائلات على رفضها اقتراب جيش الاحتلال من المواقع التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها.
في المقابل، أكد رئيس الأركان هاليفي أن الجيش يبذل جهودًا كبيرة لمعرفة أماكن الرهائن، مشددًا على أن استرجاعهم قد يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت، وأشار إلى أن "القرار بشأن الرهائن هو حكومي".
وأكد هاليفي، أن الجيش يعمل بكل الوسائل لإعادة أكبر عدد ممكن منهم.
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