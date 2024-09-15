عائلات الرهائن الإسرائيليين: الضغط العسكري يقتل أبناءنا

MENAFN - Palestine News ) الداخ المحتل / PNN- شهد اجتماع بين عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة ورئيس الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، ومسؤول ملف المحتجزين في الجيش، نيتسان ألون، حوارًا "مشحونًا"، وفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأعرب أحد الآباء عن قلقه من أن "الضغط العسكري قد يؤدي إلى مقتل المختطفين"، مشيرًا إلى أن عائلات الرهائن تخشى تكرار ما حدث مع ست رهائن آخرين، وتدعي إسرائيل "إنهم قُتلوا على يد حماس أثناء محاولات تحريرهم".



وشددت العائلات على رفضها اقتراب جيش الاحتلال من المواقع التي يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها.

في المقابل، أكد رئيس الأركان هاليفي أن الجيش يبذل جهودًا كبيرة لمعرفة أماكن الرهائن، مشددًا على أن استرجاعهم قد يصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت، وأشار إلى أن "القرار بشأن الرهائن هو حكومي".

وأكد هاليفي، أن الجيش يعمل بكل الوسائل لإعادة أكبر عدد ممكن منهم.