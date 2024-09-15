موسم الرياض الراعي الرسمي لأول حدث رياضي مباشر في "Sphere" لاس فيغاس

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت UFC®، المنظمة العالمية الرائدة للفنون القتالية المُختلطة، والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية (GEA) عن الرعاية الرسمية لموسم الرياض لأول حدث رياضي
مباشر يتم استضافته في "Sphere" لاس فيغاس الشهير عالمياً تحت عنوان "ليلة موسم الرياض UFC"، (RIYADH SEASON NOCHE UFC)، وذلك في خطوة تاريخية لأول مرة من نوعها.
من المقرر أن تُقام فعالية (RIYADH SEASON NOCHE UFC)، في مدينة لاس فيغاس، بولاية نيفادا الأميركية، يوم 14 سبتمبر 2024، إذ يؤكد الحدث على الريادة العالمية لكل من موسم الرياض، و" UFC®" في الساحة الرياضية الدولية. ويعتبر هذا الحدث أول فعالية رياضية
على الإطلاق من نوعها تُقام في "Sphere"، المركز الرائد عالمياً للفعاليات الكبرى، وأحد أبرز المعالم في مدينة لاس فيغاس. كما يُعد موسم الرياض أول راعي رسمي يحصل على حقوق تنظيم حدث لـــ " UFC®".
أبرز الأحداث التي تنتظر الجمهور في هذه الليلة:
• الاحتفاء بالمكسيك تكريماً لمساهماتها الكبيرة في مجال الرياضات القتالية، حيث يتضمن الحدث الاحتفال بيوم الاستقلال المكسيكي، ومشاهدة العرض الأول لفيلم "من أجل المكسيك، إلى الأبد".
• عرض جميع الأحداث على شاشة داخلية رائعة ذات مساحة عرض ضخمة تبلغ 160 ألف قدم مربع، وبدقة مذهلة تبلغ (16K x 16K )، باستخدام نظام الصوت الأفضل الأكثر تقدماً عالمياً والمتخصص في نقل الحفلات الكبرى.
• يعيش المشجعون أيضًا تجربة مثيرة وفريدة من نوعها، حيث تم تزويد المقاعد بنظام الاستشعار الحركي الذي يتيح للجالسين الإحساس بالتفاعل المباشر مع الأحداث القتالية في حلبة Octagon®، الشهيرة ذات الثمانية أضلاع.
وتتصدر الأحداث في "ليلة موسم الرياض UFC"، النزال القتالي في وزن "البانتام" بين البطل الحالي شون أومالي ومنافسه ميراب دفاليشفيلي. وكان أومالي، قد حقق في وقت سابق أداءً خليجياً مذهلاً خلال بطولة UFC® 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف في أبو ظبي.
كما يتضمن الحدث الرئيسي المشترك مباراة في وزن الذبابة بين أليكسا جراسو، والبطلة السابقة فالنتينا شيفتشينكو. بالإضافة إلى مباريات مثيرة أخرى، منها المواجهة بين بريان أورتيجا ضد دييجو لوبيز في نزال وزن الريشة، ودانييل زيلهوبر ضد إستيبان ريبوفيتش في مواجهة وزن الخفيف، ورونالدو رودريجيز ضد أود أوزبورن في مباراة وزن الذبابة.
تبدأ التصفيات التمهيدية يوم السبت 14 سبتمبر 2024، في تمام الساعة 3:30 صباحاً، مباشرة على (Starzplay)، حيث يبدأ البث المدفوع في تمام الساعة 6:00 صباحاً.
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