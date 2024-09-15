الاحتلال يقتحم مدينة جنين
التاريخ
9/15/2024 2:12:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن عددا من آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى المنطقة الصناعية والحي الشرقي ودوار الزايد، وداهمت عددا من منازل المواطنين.
وأضافت أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.
يتبع...
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