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الاحتلال يقتحم مدينة جنين

9/15/2024 2:12:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن عددا من آليات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة إلى المنطقة الصناعية والحي الشرقي ودوار الزايد، وداهمت عددا من منازل المواطنين.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في الحي الشرقي لمدينة جنين.


يتبع...

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