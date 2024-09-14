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الناشف تسلط الضوء على مسيرة العجلوني الأدبية في فن المقالة

9/14/2024 3:34:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار الخليج للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة كتاب بعنوان "فن المقالة عند إبراهيم العجلوني (وحي الآفاق) أنموذجا"، للباحثة رنا إسماعيل الناشف.
الكتاب جاء في فصلين ومقدمة كما تقول الناشف، حيث تتحدث المقدمة عن مشكلة الدراسة، وأهميتها، وأهدافها، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وأبزر المصادر والمراجع، فيما يتناول التمهيد مفهوم المقالة وأنواعها، ومسيرة العجلوني الحياتية والأدبية.
ويتناول الفصل الأول، "مقالات (وحي الآفاق)، وهو موضوع الدراسة، المقالة الأدبية والنقدية، المقالة السياسية، والدينية والاجتماعية والفكرية والفلسفية"، فيما يتناول الفصل الثاني "مقالات (وحي الآفاق)، ظواهر لغوية وفنية، بنية المقالة عن العجلوني التناص، استدعاء الشخصيات التراثية، التكرار، الصورتين البيانية والفنية، وتوظيف الحوار، السردية (ملامح قصصية)، المزج بين الشعر والنثر"، والخاتمة وتشمل أبزر النتائج والتوصيات.
وفي حديثها عن العجلوني تقول الناشف: "إن هناك محطات في حياته الخاصة أثرت في تشكيل شخصيته ورؤيته؛ فقد تفتحت عيناه في بيئة أدبية ودينية محافظة ومنتمية وطنيا وقوميا، وعاش في مكانين يغمرهما التسامح والتعاون والتآلف بين الناس"، لافتة إلى أن العجلوني كغيره من أفراد الوطن العربي، كبر على محنة شعبنا العربي في فلسطين المحتلة، وهو يرى أن القضية الفلسطينية هي المسألة الأهم، وأول همومنا السياسية والاجتماعية والفكرية. فهي قضية تؤرق العربي، فهو معلق ومرهون بها. وإن أي رؤية واقعية لهذه القضية، إنما هي مواجهة للتاريخ والمستقبل في آن واحد، وبحث في الهوية والمصير العربيين.
وتبين أن العجلوني كان يرى أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون مسبوقا بإجماع الأمة أولا، وتتوافر فيه الشروط الموضوعية ثانيا، وهذه الشروط مرهونة بمدى صدق الآخرين، ويرى أن الصراع قوة تعيد الأشياء إلى نصابها، فحين يكون هناك ظلما وجبروتا، تكون المقاومة ويكون الصراع. فهو حركة نحو الكمال والعدل ونحو الاتساق والانسجام والتواؤم.
تقول الناشف في مقدمة كتابها: "إن أهم ما تناولته في هذه الدراسة هو "بيان مفهوم المقالة وأنواعها، كما تبلور ذلك في الدرس النقدي الحديث، والوقوف على أبرز ملامح سيرة العجلوني الحياتية، والكشف عما أظهر ملامح مسيرة العجلوني الأدبية، وتسليط الضوء على أنواع المقالة عند العجلوني في كتابه (وحي الآفاق)، والكشف عن أبرز التقنيات والأساليب والظواهر اللغوية والأسلوبية والفنية التي استعان بها العجلوني في مقالاته موضوع هذه الدراسة؛ لإيصال أبعاد تجربته على المستويين الشعوري والفكري".
وترى المؤلفة، أن فن المقالة يعد من أكثر الفنون الأدبية انتشارا في العصر الحديث، فهو يرتبط ارتباطا مباشرا بالصحف والمجلات التي تختص به، وهو في صورته الأدبية الحالية جنس أدبي حديث النشأة إلى حد ما؛ لأنه تطور بشكل ملحوظ مع تطور الطباع وظهور الصحف والمجلات والدوريات المختلفة. ويتميز هذا الفن عن غيره من الفنون الأدبية بما يتيحه من حرية واسعة للكاتب، وقلة الشروط التي يشترطها، خلافا لأجناس أدبية أخرى مثل، الشعر على سبيل المثال، ولذا فهو من أكثر الفنون انفتاحا على غيره من الأجناس الأدبية؛ ينفتح في بعض الأحيان على الشعر، وفي أحيان أخرى على القصة القصيرة، وفي بعض الأحيان على المسرحية، وهكذا.
وتوضح الناشف أن العجلوني، ممن اعتنوا بهذا الفن، واستوعبوا أغلب نتاجهم الأدبي والفكري، والعجلوني، المولود في الصريح وهو شاعر وقاص ومقالي، واكتسب الحضور الأدبي، ومضى يصول ويجول في هذا الميدان أغلب سنين عمره، ما جعله غزير الإنتاج في هذا الميدان متفننا فيه، في كتابه "وحي الآفاق"، الذي يشتمل على نحو "555 مقالة"، في شتى الموضوعات.
وتشير المؤلفة إلى أن اختيارها لهذا الكتاب الضخم الذي يتضمن العدد الكبير من مقالاته؛ كونه من أضخم أعماله المنشورة في فن المقالة، وكونه حصيلة ربع قرن من عمر هذا الكاتب، وهي المدة التي تشكل خلاصة تجربته القلمية مع هذا الفن، فضلا عن أن هذا الكتاب لم يدرس من قبل، وهو ما دفعها إلى أن تحاول تجلية تجربة العجلوني، من خلال دراسة كتابة، والوقوف على أبعاد تجربته الذاتية الخاصة في هذا الميدان.
وتقول الناشف: "إن الأدب الأردني شعرا ونثرا يشكل منجما غنيا بالطاقات الإبداعية والشخصيات الأدبية التي لم تدرس دراسة علمية أو تأخذ حقها من البحث والتحليل، بغية تبيان موقعها بالنسبة إلى الأدب العربي بشكل عام"، لافتة إلى أهمية هذا الكتاب الذي يتناول موضوع مقالات الكاتب الأردني العجلوني وكتابه "وحي الآفاق"، الذي يشتمل على مقالاته الأخيرة خلال ربع قرن تقريبا، سواء على المستوى المحلي، مثل الحركة الأدبية في الأردن، أو على المستوى العربي، بالنظر إلى ما وصل إليه فن المقالة موضوعيا وفنيا.
وخلصت المؤلفة، إلى أن العجلوني كان له حضور أدبي في شتى الميادين، وخاصة في ميدان فن المقالة، الذي يعد من ميادين الأدب الحديثة نسبيا، حيث نجده من المكثرين في هذا الميدان بإنتاجه الذي جاء في مجلدات ضخمة.

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