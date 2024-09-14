رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك في ذمة الله

رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك في ذمة الله
التاريخ
9/14/2024 8:04:52 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، حيث كان يتلقى العلاج في احد المستشفيات الألمانية .
" الأنباء " تتقدم من أسرة آل الصباح الكرام بخالص العزاء وصادق المواساة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. (إنا لله وإنا
إليه
راجعون).
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