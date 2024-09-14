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رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك في ذمة الله

9/14/2024 8:04:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك، حيث كان يتلقى العلاج في احد المستشفيات الألمانية .

" الأنباء " تتقدم من أسرة آل الصباح الكرام بخالص العزاء وصادق المواساة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .. (إنا لله وإنا
إليه
راجعون).

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