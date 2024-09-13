أندية القمة تستعد لمعركة أوروبية.. إنتر ويوفنتوس في مواجهات محلية قوية

تعود منافسات الإيطالي مجددا، وذلك بعد فترة التوقف الدولي، حيث تنطلق الجولة الرابعة غدا السبت.

وسيكون إنتر ميلان، حامل لقب الموسم الماضي، على موعد مع مواجهة مضيفه مونزا، يوم الأحد، حيث يهدف إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وكان إنتر ميلان بدأ الموسم بالتعادل 2/2 مع جنوه، قبل أن يفوز على ليتشي بهدفين دون رد، ثم يكتسح أتالانتا برباعية في الجولة الماضية.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وستكون المباراة المقبلة بمثابة بروفة له قبل المباراة المرتقبة أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وسبق لإنتر مواجهة سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023، حيث فاز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف، ليخطف اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل إنتر ميلان المواجهة بصفوف مكتملة، مع تواجد النجم الأرجنتيني الهداف لاوتارو مارتينيز إلى جانب المهاجم الفرنسي ماركوس تورام وأصحاب الخبرة فيدريكو ديماركو ونجم وسط منتخب إيطاليا نيكولو باريلا وغيرهم.

على الجانب الآخر، يسعى مونزا لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، بعدما خسر مباراة واحدة وتعادل في مباراتين من أصل ثلاث جولات خاضها.

وفي مباراة أخرى تقام يوم السبت، يحاول يوفنتوس تحقيق الفوز ومواصلة مشاركة إنتر ميلان في الصدارة، حينما يحل ضيفا على إمبولي.

وفاز يوفنتوس في أول مباراتين على كومو بثلاثية نظيفة، وعلى فيرونا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي مع روما في الجولة الثالثة.

لكن فريق المدرب تياجو موتا، سيحاول الخروج من مواجهة إمبولي بأقصى استفادة ممكنة، وذلك قبل أن يبدأ مشواره هو الآخر في دوري الأبطال، حيث سيواجه أيندهوفن الهولندي يوم الثلاثاء.

وقبل التوقف الدولي، كان يوفنتوس قد أنجز جميع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، حيث ضم الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس من فيورنتينا والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو قادما من بورتو.

واكتملت صفوف يوفنتوس الساعي بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا، إلى تحقيق لقب الدوري واستعادته مجددا للمرة الأولى منذ موسم 2019 / 2020، كما يهدف الفريق لتحقيق إنجاز على المستوى القاري من خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب الموسم الماضي عن كافة البطولات الأوروبية بسبب عقوبات حول اللعب المالي النظيف.

من جانبه، يحتل إمبولي المركز السابع برصيد خمس نقاط، جمعها من فوز وتعادلين ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، لكنه لن يكون المرشح الأوفر حظا أمام الفريق الملقب بالسيدة العجوز.

ويسعى ميلان لتحقيق فوزه الأول في المسابقة، حينما يستضيف فينزيا، يوم السبت.

وحقق ميلان بداية سيئة في الموسم الجاري بعدما تعادل في مباراتين أمام تورينو ولاتسيو بنتيجة 2 /2، فيما خسر أمام بارما 1 /2.

وتسببت تلك النتائج في انتقادات عديدة للمدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي تولى المنصب خلفا لستيفانو بيولي مطلع الموسم الجاري، وتأتي تلك الانطلاقة السيئة قبل أيام قليلة من مواجهة ليفربول الإنجليزي في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وسيكون ميلان على موعد مع مباريات قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه سيواجه كذلك ريال مدريد الإسباني، حامل لقب البطولة، وباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، وكلوب بروج البلجيكي وريد ستار بلجراد الصربي ودينامو زغرب الكرواتي وجيرونا الإسباني وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

على الجانب الآخر، حصل فينزيا على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات، وهو الفريق الصاعد لبطولة الدوري هذا الموسم من الدرجة الثانية.

وفي باقي المباريات، يلعب يوم السبت كومو وبولونيا، ويلعب الأحد، جنوه مع روما وأتالانتا وفيورنتينا، وتورينو وليتشي وكالياري ونابولي، ويلعب الاثنين، بارما وأودينيزي، ولاتسيو وفيرونا.