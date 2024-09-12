وزيران مصريان يؤكدان أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الكويت في المجالات كافة

MENAFN - Al-Anbaa) أكد وزيران مصريان، خلال أعمال الدورة الـ 13 للجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة المنعقدة بالقاهرة اليوم الخميس، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دولة الكويت ومصر وتعزيزه في المجالات كافة بما يصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأشاد الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي في كلمته خلال الدورة الـ 13 للجنة بحرص صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودفع العمل المشترك في شتى المجالات.

وثمن «الجهد الكبير» الذي بذله وفدا البلدين في اجتماعات اللجنة العليا لمناقشة اتفاقيات التعاون بين الجانبين وإعدادها «وخاصة ما يتعلق بتكثيف التعاون المشترك لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية».

وأوضح صبحي أن اتفاقيتي التعاون بين مصر والكويت في مجال الشباب والرياضة تعدان «ترجمة للتاريخ الطويل المشترك بين البلدين» في العمل الشبابي والرياضي.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في كلمة مماثلة أمام الدورة الـ 13 للجنة ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الكويت ومصر في المحافل الدولية لدعم جهود هيكلة النظام المالي العالمي.

وشددت على أهمية شركاء الدولة المصرية ومن ضمنهم دولة الكويت من أجل «المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة».

وقالت المشاط إن «الحكومة المصرية حريصة على تشجيع جذب الاستثمارات الكويتية والأجنبية من خلال دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية»، مثمنة التعاون المثمر مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمؤسسات المالية العربية في تنمية شبه جزيرة سيناء والفرص المتاحة لتوسيع نطاق الشراكة.

وأشارت في هذا السياق إلى الدور المهم الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية إذ يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في القطاعات والمناطق كافة إلى 54 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار.

واستعرضت المشاط الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودعم صمود الاقتصاد الكلي وتحفيز التحول الأخضر وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة من دولة الكويت الشقيقة.

وكانت أعمال الدورة الـ 13 للجنة العليا الكويتية ـ المصرية المشتركة انطلقت في وقت سابق اليوم برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ونظيره المصري بدر عبدالعاطي، وشهدت توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات متنوعة تشمل السياحة والإسكان والإعلام والشباب والرياضة وقطاع التخطيط والتنمية بالإضافة إلى تعزيز حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية وحماية البيئة والتعاون بين المعهدين الديبلوماسيين في البلدين.