قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مستشفى حلحول وتعتقل مريضا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN-اقتخمت قوات إسرائيلية خاصة، بعد منتصف الليلة، مستشفى
حلحول الحكومي، واعتقلت أحد المرضى.
قال مدير المستشفى صلاح طميزي، أن الكادر الطبي تفاجأ باقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني المستشفى واقسامها، واعتقالها أحد المرضى الذي يحتاج رعاية صحية.
واضاف أن اقتحام القوات الخاصة للمستشفى يعتبرا انتهاكا واضحا للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية التي تحرم اقتحام المشافي والمؤسسات الصحية.
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