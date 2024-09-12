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قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مستشفى حلحول وتعتقل مريضا

9/12/2024 2:14:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-اقتخمت قوات إسرائيلية خاصة، بعد منتصف الليلة، مستشفى حلحول الحكومي، واعتقلت أحد المرضى.

قال مدير المستشفى صلاح طميزي، أن الكادر الطبي تفاجأ باقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال بلباس مدني المستشفى واقسامها، واعتقالها أحد المرضى الذي يحتاج رعاية صحية.

واضاف أن اقتحام القوات الخاصة للمستشفى يعتبرا انتهاكا واضحا للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية التي تحرم اقتحام المشافي والمؤسسات الصحية.

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