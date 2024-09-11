بالفيديو مناير وأربع كناين سيطرة الأم على أبنائها وتسلطها على زوجاتهم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نور تقدم شخصية متناقضة تجمع بين الطيبة والحنان والخبث والكوميديا
إيراج طيب وعبدالرضا متهور والمزعل متدين وعبدال ضعيف الشخصية
ياسر العيلة
«مناير» امرأة تجمع العديد من الصفات، فهي حنونة، طيبة، تمتلك حسا كوميديا ولها «قطات» حلوة، وفي الوقت نفسه متسلطة وخبيثة، ووسط هذا وذاك تهمل وتنسى نفسها لأنها تسخر كل حياتها لأولادها و«كناينها»، فهي تخاف عليهم جدا وترسم لهم حياتهم من البداية إلى النهاية، وفي الوقت نفسه تتصدى لأي أحد منهم يقترب منها بكل قوتها.
هذا التناقض في شخصية «مناير»، التي تجسدها الفنانة نور الدليمي، يعود إلى ماض أليم عاشته، ومن أجل ذلك تحرص على ألا يعيش أحد من أولادها نفس التجربة المؤلمة، وتقوم بتزويجهم على حسب أهوائها، حيث تختار زوجاتهم بحسب صفاتهم ووفق ما تراه مناسبا لكل منهم، فالمتدينة لابنها المتدين «فيصل المزعل» والقوية لضعيف الشخصية «حسن عبدال»، والعاقلة تزوجها لابنها المتهور «عبدالله عبدالرضا»، أما أحمد إيراج فهو طيب ويحب الطبخ والتواجد دائما في المطبخ ولذلك اختارت له زوجة قريبة من صفاته، وتتحكم الأم في أبنائها وزوجاتهم، وتكون الآمر الناهي في البيت الذي تسكنه معهم.
هذه باختصار قصة المسلسل الجديد «مناير وأربع كناين»، إنتاج شركة «كتويل» للمنتج الشاب عبدالله عبدالرضا، والذي تم الانتهاء من تصويره أخيرا، والمتوقع عرضه في الفترة المقبلة خارج موسم رمضان.
العمل فيه شخصيات كثيرة ولوكيشنات متعددة وتنقلات متنوعة في أحداثه، ويقدم حكاية اجتماعية جميلة وبسيطة صاغها الكاتب عبدالمحسن الروضان بأسلوب السهل الممتنع، وبرؤية إخراجية مميزة لمحمد كاظم في ثاني تجربة له مع شركة «كتويل»، حيث اخرج كاظم العمل بطريقته الخاصة التي تعتمد على عدم إعادة تصوير المشاهد بكثرة وكأنه يمنتج المشاهد في رأسه أثناء التصوير ما انعكس إيجابيا على أداء الممثلين الذين أشادوا بأسلوبه في الإخراج.
جدير بالذكر أن مسلسل «مناير وأربع كناين» من بطولة: نور الدليمي وأحمد إيراج ومرام البلوشي وعبدالله عبدالرضا وإيمان الحسيني وروان العلي وسميرة الوهيبي وحسن عبدال وفيصل المزعل وغرور وغادة الكندري وأسرار دهراب وزينب شعبان، ومدير إدارة الإنتاج: فرزاد فرج، مخرج منفذ: أسامة التركي، مساعد مخرج: حسين تيموري.
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