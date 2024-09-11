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بالفيديو مناير وأربع كناين سيطرة الأم على أبنائها وتسلطها على زوجاتهم

9/11/2024 7:21:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • نور تقدم شخصية متناقضة تجمع بين الطيبة والحنان والخبث والكوميديا
  • إيراج طيب وعبدالرضا متهور والمزعل متدين وعبدال ضعيف الشخصية


ياسر العيلة
«مناير» امرأة تجمع العديد من الصفات، فهي حنونة، طيبة، تمتلك حسا كوميديا ولها «قطات» حلوة، وفي الوقت نفسه متسلطة وخبيثة، ووسط هذا وذاك تهمل وتنسى نفسها لأنها تسخر كل حياتها لأولادها و«كناينها»، فهي تخاف عليهم جدا وترسم لهم حياتهم من البداية إلى النهاية، وفي الوقت نفسه تتصدى لأي أحد منهم يقترب منها بكل قوتها.
هذا التناقض في شخصية «مناير»، التي تجسدها الفنانة نور الدليمي، يعود إلى ماض أليم عاشته، ومن أجل ذلك تحرص على ألا يعيش أحد من أولادها نفس التجربة المؤلمة، وتقوم بتزويجهم على حسب أهوائها، حيث تختار زوجاتهم بحسب صفاتهم ووفق ما تراه مناسبا لكل منهم، فالمتدينة لابنها المتدين «فيصل المزعل» والقوية لضعيف الشخصية «حسن عبدال»، والعاقلة تزوجها لابنها المتهور «عبدالله عبدالرضا»، أما أحمد إيراج فهو طيب ويحب الطبخ والتواجد دائما في المطبخ ولذلك اختارت له زوجة قريبة من صفاته، وتتحكم الأم في أبنائها وزوجاتهم، وتكون الآمر الناهي في البيت الذي تسكنه معهم.
هذه باختصار قصة المسلسل الجديد «مناير وأربع كناين»، إنتاج شركة «كتويل» للمنتج الشاب عبدالله عبدالرضا، والذي تم الانتهاء من تصويره أخيرا، والمتوقع عرضه في الفترة المقبلة خارج موسم رمضان.
العمل فيه شخصيات كثيرة ولوكيشنات متعددة وتنقلات متنوعة في أحداثه، ويقدم حكاية اجتماعية جميلة وبسيطة صاغها الكاتب عبدالمحسن الروضان بأسلوب السهل الممتنع، وبرؤية إخراجية مميزة لمحمد كاظم في ثاني تجربة له مع شركة «كتويل»، حيث اخرج كاظم العمل بطريقته الخاصة التي تعتمد على عدم إعادة تصوير المشاهد بكثرة وكأنه يمنتج المشاهد في رأسه أثناء التصوير ما انعكس إيجابيا على أداء الممثلين الذين أشادوا بأسلوبه في الإخراج.
جدير بالذكر أن مسلسل «مناير وأربع كناين» من بطولة: نور الدليمي وأحمد إيراج ومرام البلوشي وعبدالله عبدالرضا وإيمان الحسيني وروان العلي وسميرة الوهيبي وحسن عبدال وفيصل المزعل وغرور وغادة الكندري وأسرار دهراب وزينب شعبان، ومدير إدارة الإنتاج: فرزاد فرج، مخرج منفذ: أسامة التركي، مساعد مخرج: حسين تيموري.

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