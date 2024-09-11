الهيئة المستقلة: اعتماد النتائج الأولية للانتخابات النيابية 2024 كنتائج نهائية

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

قررت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والعامة كنتائج نهائية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية .

وجاء القرار بناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب، قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والعامة كنتائج نهائية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وبلغت نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بلغت (43.5٪) من إجمالي عدد المقترعين.

وبحسب المعايطة، بلغت نسبة مشاركة النساء (47.8٪) من إجمالي عدد المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة تقارب (2٪) مقارنة بانتخابات عام 2020 التي شهدت نسبة مشاركة نسائية بلغت (45٪).

وكان عدد الفائزين ممن هم دون سن 35 عامًا (6)، منهم (3) على القائمة العامة و(3) على القوائم المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الفائزات (27)، منهن (9) على القائمة العامة و(18) على القوائم المحلية.

ووصل عدد الفائزين من الحزبين والحزبيات في مجلس النواب العشرين بلغ (104) حزبيين، منهم (41) على القائمة العامة و(63) على القوائم المحلية، من الذين أفصحوا عن انتمائهم الحزبي.

واعتبر المعايطة العدد الكبير من الفائزين الحزبيين خطوة إيجابية نحو إرساء ثقافة حزبية أكثر نضجًا وشمولية، مما يساهم في بناء مؤسسات تشريعية أكثر تمثيلًا وتنوعًا، ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل السياسي الفاعل بين الأحزاب والمواطنين.

واشاد المعايطة بدور الأجهزة الأمنية واعتبره دور محوري بحماية العملية الانتخابية وتعاملهم بسلاسة.

وأكد المعايطة ان نتائج الانتخابات تؤكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على المشاركة والتعددية.