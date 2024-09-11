الهيئة المستقلة: اعتماد النتائج الأولية للانتخابات النيابية 2024 كنتائج نهائية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
قررت الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والعامة كنتائج نهائية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية .
وجاء القرار بناءً على أحكام الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب، قرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للدوائر الانتخابية المحلية والعامة كنتائج نهائية، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وبلغت نسبة المقترعين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بلغت (43.5٪) من إجمالي عدد المقترعين.
وبحسب المعايطة، بلغت نسبة مشاركة النساء (47.8٪) من إجمالي عدد المقترعين، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة تقارب (2٪) مقارنة بانتخابات عام 2020 التي شهدت نسبة مشاركة نسائية بلغت (45٪).
وكان عدد الفائزين ممن هم دون سن 35 عامًا (6)، منهم (3) على القائمة العامة و(3) على القوائم المحلية.
وبلغ إجمالي عدد الفائزات (27)، منهن (9) على القائمة العامة و(18) على القوائم المحلية.
ووصل عدد الفائزين من الحزبين والحزبيات في مجلس النواب العشرين بلغ (104) حزبيين، منهم (41) على القائمة العامة و(63) على القوائم المحلية، من الذين أفصحوا عن انتمائهم الحزبي.
واعتبر المعايطة العدد الكبير من الفائزين الحزبيين خطوة إيجابية نحو إرساء ثقافة حزبية أكثر نضجًا وشمولية، مما يساهم في بناء مؤسسات تشريعية أكثر تمثيلًا وتنوعًا، ويفتح آفاقًا جديدة للتفاعل السياسي الفاعل بين الأحزاب والمواطنين.
واشاد المعايطة بدور الأجهزة الأمنية واعتبره دور محوري بحماية العملية الانتخابية وتعاملهم بسلاسة.
وأكد المعايطة ان نتائج الانتخابات تؤكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على المشاركة والتعددية.
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