الأمن العام: إعادة نشر القوة لضبط المخالفات الخطرة كإطلاق العيارات النارية

الأمن العام: إعادة نشر القوة لضبط المخالفات الخطرة كإطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/10/2024 3:30:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مديرية الأمن العام إنها أعادت نشر القوة لضبط المخالفات الخطرة كإطلاق العيارات النارية، وإغلاق الطرقات، داعية للالتزام بالتعبير عن مظاهر الفرح عند اعلان النتائج.
وأكدت المديرية على لسان الناطق باسمها تعاملها بحزم مع أي ممارسات خاطئة.
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