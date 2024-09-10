Wednesday, 11 September 2024 02:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن العام: إعادة نشر القوة لضبط المخالفات الخطرة كإطلاق العيارات النارية

9/10/2024 3:30:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت مديرية الأمن العام إنها أعادت نشر القوة لضبط المخالفات الخطرة كإطلاق العيارات النارية، وإغلاق الطرقات، داعية للالتزام بالتعبير عن مظاهر الفرح عند اعلان النتائج.


وأكدت المديرية على لسان الناطق باسمها تعاملها بحزم مع أي ممارسات خاطئة.

MENAFN10092024000072011014ID1108659014

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث