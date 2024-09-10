الزرقاء: إقبال ملحوظ في الانتخابات النيابية ومشاركة فعالة للمرأة والشباب

ويأتي ذلك في ظل تنافس 99 مرشحًا ضمن 11 قائمة محلية، يتسابقون للوصول إلى المقاعد العشرة المخصصة للمحافظة، من بينها ثلاثة مقاعد كوتا مخصصة لمسيحي، وشيشاني/ شركسي، ولسيدة.



وتشكل النساء نسبة كبيرة تصل إلى 374633 ناخبة، ما يعكس حضورًا قويًا للمرأة في العملية الانتخابية، ويعزز من دورها الفعّال في صنع القرار، يضاف إلى ذلك اهتمام الشباب، الذين باتوا يشكلون جزءًا رئيسيًا من المشهد الانتخابي، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة السياسية.



وبين المهندس الجداية، ان العملية الانتخابية في الزرقاء اتسمت بسلاسة الإجراءات، حيث تم تخصيص مراكز خاصة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة.



وأكد المتقاعد محمود المحادين أهمية هذه الانتخابات التي لا تقتصر على اختيار ممثلي الشعب فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تعزيز مبدأ الديمقراطية في الأردن، وتأكيد أهمية المشاركة الشعبية في بناء مستقبل البلاد، حيث أن المشاركة الكثيفة من جميع فئات المجتمع، ولاسيما النساء والشباب، تشير إلى وعي متزايد بدور الانتخابات في تحقيق التغيير وصون حقوق الأجيال المقبلة.



وأكدت عضو مجلس محافظة الزرقاء "اللامركزية" علياء الأيوب انه بهذا الحراك الديمقراطي وقانوني الأحزاب والانتخاب، نمضي نحو مستقبل سياسي أكثر شفافية، لاسيما وأن الإقبال الكبير يعكس إرادة الشعب في تحديد مصيره وتفعيل دوره في عملية صنع القرار، ما يعزز من قوة النسيج الاجتماعي والسياسي في الأردن. - (بترا)