نجلاء دوري في بيت العنكبوت محوري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
كشفت الفنانة
نجلاء العبدالله عن آخر أعمالها، وقالت: جديدي مسلسل «بيت العنكبوت» الذي بدأ عرضه على «ام بي سي»، وهو درامي عائلي، وأجسد فيه دورا محوريا من خلال شخصية «عبير»، ويشاركني فيه نخبة من النجوم أبرزهم فايز بن جريس ولبنى عبدالعزيز وتركي الكريديس وغادة الملا وجبران الجبران وهيلدا ياسين، بالإضافة إلى آخرين، متمنية في تصريحات لها أن ينال العمل إعجاب جمهورها، وتوقعت أن ينال نسبة مشاهدة لجمال القصة وأحداثه بشكل عام. وتدور أحداث «بيت العنكبوت» حول الشقيقين «راشد وفيصل» اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث.
يذكر أن الفنانة نجلاء العبدالله شاركت في بطولة مسلسل «الخن»، من تأليف بدر الجزاف ومحمد العنزي، إخراج حسين دشتي، بطولة: محمد المنصور، أسمهان توفيق، حسين المنصور، سماح، خالد البريكي، فيصل الدوخي، مرام البلوشي، جمال الردهان، وغيرهم، ودارت أحداث العمل الذي عرض رمضان الماضي في إطار تراثي.
MENAFN09092024000130011022ID1108654649
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.