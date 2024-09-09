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نجلاء دوري في بيت العنكبوت محوري

9/9/2024 7:22:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الفنانة نجلاء العبدالله عن آخر أعمالها، وقالت: جديدي مسلسل «بيت العنكبوت» الذي بدأ عرضه على «ام بي سي»، وهو درامي عائلي، وأجسد فيه دورا محوريا من خلال شخصية «عبير»، ويشاركني فيه نخبة من النجوم أبرزهم فايز بن جريس ولبنى عبدالعزيز وتركي الكريديس وغادة الملا وجبران الجبران وهيلدا ياسين، بالإضافة إلى آخرين، متمنية في تصريحات لها أن ينال العمل إعجاب جمهورها، وتوقعت أن ينال نسبة مشاهدة لجمال القصة وأحداثه بشكل عام. وتدور أحداث «بيت العنكبوت» حول الشقيقين «راشد وفيصل» اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وتتوالى الأحداث.
يذكر أن الفنانة نجلاء العبدالله شاركت في بطولة مسلسل «الخن»، من تأليف بدر الجزاف ومحمد العنزي، إخراج حسين دشتي، بطولة: محمد المنصور، أسمهان توفيق، حسين المنصور، سماح، خالد البريكي، فيصل الدوخي، مرام البلوشي، جمال الردهان، وغيرهم، ودارت أحداث العمل الذي عرض رمضان الماضي في إطار تراثي.

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