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تعديل قانون المواطنة يحرم آلاف الفلسطينيين من حقوقهم

9/9/2024 3:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: نير حسون

بين وفاء عليان (27 سنة) من قرية بيت نقوبا قرب القدس وبين حلمها باستكمال اللقب الثاني في القانون في الجامعة العبرية، وقف امتحان واحد بسيط وهو امتحان "ياعل"، الذي يفحص معرفة اللغة العبرية والذي تم إجراؤه في نهاية شهر تموز والذي لا يبدو أنه عائق حقيقي قبل التسجيل قبل التعليم. ولكن عليان لم تنجح في التسجيل لهذا الامتحان لأنه لا يوجد لها رقم بطاقة هوية ولم تنجح أيضا في محاولة التسجيل بواسطة رقم بطاقة هوية والدها كما فعلت عندما سجلت للقلب الأول في جامعة بيت لحم.
عليان ولدت في القدس لأب من سكان إسرائيل وأم من الضفة، لكنها غير معترف بها كمقيمة في إسرائيل. عمليا، هي ليست مواطنة أو مقيمة في أي دولة في العالم. "أنا لا يمكننا العيش"، قالت بحزن، "لا يمكنني التعلم في جامعة في إسرائيل لأنه لا توجد لي بطاقة هوية. وهم يقومون بتوقيفي في الحواجز، لا سيما أنني محجبة، ولا يمكنني الذهاب إلى صناديق المرضى، وفي فترة الكورونا لم أتمكن من تلقي التطعيم إلى أن وافقت وزارة الصحة على ذهابي إلى عيادة الأجانب.
مثل عليان فإنه يوجد في إسرائيل آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في وضع مؤقت غير محتمل في ظل غياب احتمالية الحصول على مكانة في الدولة التي يعيشون فيها. سبب ذلك هو تعديل قانون المواطنة في العام 2003 الذي منع منح الإقامة لفلسطينيين من الضفة أو من غزة الذين تزوجوا بإسرائيليين، والذي ينص على فرض قيود على إعطاء مكانة قانونية للأولاد. الأطفال الذي سجلوا في وزارة الداخلية قبل جيل الـ 14 يحصلون على مكانة الأب الإسرائيلي، في حين أن الأولاد الذي تم تسجيلهم بعد ذلك حصلوا على إذن إقامة عسكري، الذي يتم تمديده بين حين وآخر. في الحالتين العيش في الضفة الغربية ولو لفترة قصيرة يسحب من الولد مكانته.
تعديل القانون جاء بقرار من الحكومة في الانتفاضة الثانية بذريعة اعتبارات أمنية، ولكن منذ ذلك الحين اعتبر سياسيون وموظفون عامون بأن هدف التعديل الحقيقي هو ديمغرافي. في العام 2002 تم إعداد مطويّة في وزارة الداخلية كتب فيها بأن "سن الهجرة (للفلسطينيين) ينطوي على خطر أمني جنائي وسياسي، وعبء اقتصادي، بالأساس ديمغرافي، على مستقبل إسرائيل". وفي العام 2022 عندما تمت المصادقة على التعديل من جديد كتعليمات لحالة الطوارئ قال الوزير بتسلئيل سموتريتش بأنه يهدف الى منع "العودة الزاحفة الى داخل دولة إسرائيل.
المحكمة العليا ناقشت قانونية هذا التعديل عدة مرات، وتمت المصادقة عليه في نهاية المطاف بأغلبية صوت واحد. "نقطة الانطلاق للقضاة كانت أن الأمر يتعلق بقانون مؤقت، لكن منذ ذلك الحين يتم تمديده بشكل تلقائي في كل سنة"، قالت المحامية عيدي لوستغمان التي تمثل عشرات الفلسطينيين الذين يريدون تسوية مكانتهم في إسرائيل. تعديل القانون تسبب بأن آلاف الفلسطينيين من الضفة ومن غزة الذين تزوجوا من إسرائيليين، لا سيما أولاد الزواج المختلط– فلسطينيين من شرقي القدس ومن مناطق السلطة الفلسطينية– يعيشون في إسرائيل بدون مكانة.
الأطفال الذين ولدوا لهؤلاء الأزواج في الانتفاضة الثانية هم الآن بالغون، وبعضهم يوجد لهم أزواج وأولاد والذين لا توجد لهم مكانة في إسرائيل. وبعضهم يعتبرون من سكان مناطق السلطة الفلسطينية رغم أنه لا توجد لهم عائلة أو علاقات هناك، آخرون لديهم إذن إقامة عسكري في إسرائيل بما يشبه العمال. ومن لديهم بطاقة هوية مؤقتة ويجب عليهم تجديدها كل سنة بإجراء بيروقراطي معقد يجب عليهم فيه الإثبات بأن مركز الحياة لهم في إسرائيل وليس في الضفة؛ كثيرون منهم لا توجد لهم مكانة قانونية في أي مكان في العالم.
جميع هؤلاء يضطرون إلى العيش بشكل محدود، ولا يتمتعون بالحقوق الأساسية مثل المخصصات، ويجدون صعوبة في كسب الرزق. بدون رقم بطاقة هوية هم لا يمكنهم فتح حساب في البنك أو إصدار رخصة قيادة أو العمل بشكل قانوني أو القبول في الدراسات العليا أو التسجيل في صناديق المرضى، ويطلب منهم عمل تأمين صحي خاص باهظ الثمن ومقلص. أي خروج من البيت، لا سيما اذا كان مقرونا باجتياز حاجز يمكن أن ينتهي بالاعتقال. السياسة بشأنهم تخرق حتى الميثاق الدولي حول مكانة من ليس لديهم جنسية، الذي يلزم الدول التي وقعت عليه ومن بينها إسرائيل، من التأكد بأنه لا يعيش داخل حدودها أشخاص لا توجد لهم مكانة.
الخوف من الشرطة
أحيانا يحدث أن أولادا لوالدين لديهما مكانة لا توجد لهم مكانة. فؤاد وأحمد (أسماء مستعارة)، 32، 33 سنة، اثنان من بين خمسة إخوة لوالدين فلسطينيين من القدس لديهما مكانة مقيم دائم. الإخوة الثلاثة الآخرون تسجلوا في وزارة الداخلية وحصلوا على بطاقة الهوية الإسرائيلية، ولكنهما لم يفعلا ذلك بخصوص فؤاد وأحمد، اللذين بقيا بدون قيود رغم أنهما ولدا في إسرائيل. وقد تضررا من ذلك في عدة مجالات، واحد منها هو أن فؤاد رغم إنهائه 12 سنة تعليم في القدس إلا أنه لا يتمكن من الحصول على شهادة الثانوية لأنه لا توجد لديه بطاقة هوية.
فؤاد يقول بأنه في ظل غياب المكانة فان الصعوبة الاساسية التي يواجهها هي الخوف من الاعتقال. "كلما أشاهد رجال الشرطة أشعر بالخوف"، قال. هو يجد صعوبة ايضا في إحصاء عدد المرات التي تم اعتقاله فيها وأخذه الى مركز الشرطة بسبب عدم وجود بطاقة هوية شخصية لديه ليعرضها على رجال الشرطة. ورغم ذلك، هو وشقيقه أحمد يعتبران محظوظين لأنه بعد نضال قانوني طويل حصلا على بطاقة هوية مؤقتة يمكن تجديدها في وزارة الداخلية كل سنتين بدلا من كل سنة.
المحامية لوستغمان التي مثلتهما قالت: "من ليست له مكانة يعيش في إسرائيل مثل المهاجرين أو مثل العمال الأجانب من المناطق، بدون أي حقوق أساسية مع الشعور بالتقييد والتمييز والإهانة. هذا لا يعتبر وضعا مؤقتا كجزء من إجراء الهجرة الذي له بداية ونهاية، ولكن الوضع الدائم من الاعتماد على وزارة الداخلية، وبسبب الإجراءات المعقدة، أيضا على المحامين، من أجل تجديد التصاريح". وقد أشارت المحامية أيضا إلى أن تجديد بطاقة الهوية المؤقتة مرهون بتقديم عشرات الوثائق وجلسة استماع أمام موظف في وزارة الداخلية، وأحيانا إجراء تحقيق مهين يتم فيه فحص، ضمن أمور أخرى، أثاث بيت من يقدم الطلب، مثل الخزانة والثلاجة.
هناك حالات الشخص فيها لا يحصل على المكانة رغم أن كل إخوته يحصلون عليها، مثل حالة عادل متعب الذي ولد في 1978 لأم من سكان إسرائيل وأب من الخليل. الأم قدمت لسنوات عددا من الطلبات للمّ شمل العائلة، إلى أن اعترفت الدولة في النهاية بالإخوة العشرة له، بعضهم أكبر منه وآخرون أصغر منه كمقيمين. لأسباب غير واضحة متعب بقي بدون مكانة. وهو في سن الأربعين، بعد تقديم أربعة التماسات إدارية وسبعة طلبات لعقد جلسة إنسانية في وزارة الداخلية، تم إعطاؤه بطاقة هوية مؤقتة يجب تجديدها كل سنتين.
"لم تكن لدي رخصة قيادة أو مكان عمل"، قال متعب قبل حصوله على بطاقة الهوية المؤقتة. "كان يجب علي الذهاب الى طبيب خاص، وأنا لم أتزوج لأنه لا يوجد لي رقم بطاقة هوية. أنا أعمل في سوبرماركت في حي للحريديين في القدس. وفي كل مرة كانوا يقومون باعتقالي ووالدي كان يأتي لإطلاق سراحي. وأحيانا لم أحصل على الراتب بسبب معرفتهم بأنه لا توجد لي بطاقة هوية، وأنا لا أستطيع فعل أي شيء"، قال.
وضع غير محتمل
عبد الله الجعبري ولد في 1987 لأم من سكان إسرائيل وأب من سكان الخليل. وبسبب أنه حتى العام 1994 لم يكن باستطاعة النساء من مواليد إسرائيل تقديم طلب للسماح للأزواج من الضفة بالمكوث في إسرائيل في إطار لم شمل العائلات، فقد اضطرت العائلة إلى العيش في الخليل. في 1995 تم تعديل القانون في أعقاب التماس قدم للمحكمة العليا، والأم قدمت طلب لم شمل العائلات. ولكن قبل المصادقة على هذا الطلب ترك الأب العائلة والأم عادت للعيش في القدس مع الأولاد الخمسة. خلال السنين حاولت الأم تسوية مكانة الأولاد في إسرائيل، لكنها أصيبت بمرض السرطان وتوفيت عندما كان عمر الجعبري 15 سنة. لو أن الطلب الذي قدمته تمت معالجته في الوقت المناسب لكان الجعبري حصل على الإقامة في إسرائيل، لكنه كان أقل من 14 سنة عندما عاد مع والدته إلى القدس. وعندما أصبح عمره 27 سنة، بعد نضال قانوني طويل حصل هو وإخوته الثلاثة على أرقام بطاقة هوية مؤقتة "لأسباب إنسانية"، لكن قبل سنتين وزارة الداخلية ألغت إقامته المؤقتة لأنه تبين لها بأنه لم يبلغ عن زواجه من فلسطينية من الضفة. القاضية في المحكمة المركزية في القدس، عينات افمان مولر رفضت الاستئناف الذي قدمه على القرار.

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