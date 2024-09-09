إسرائيل.. إصابة مبنى في نهاريا بمسيرة من لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/PNN- أصابت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، الاثنين، مبنى بمستوطنة نهاريا شمال إسرائيل "دون التسبب بإصابات بشرية"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "إلحاقا للإنذارات التي تم تفعيلها حول تسلل مسيرات معادية في منطقة الجليل الغربي، رصدنا هدفين جويين مشبوهين تجاوزا الأجواء اللبنانية (نحو إسرائيل)، وتحطمت مسيرة بمنطقة نهاريا".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن سقوط المسيرة على المبنى "لم يتسبب بإصابات"، لكنه لم يشر إلى مصير المسيرة الثانية.
وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من المستوطنات بما فيها نهاريا ومحيطها.
ونشر إسرائيليون مقطع فيديو للمسيرة في سماء نهاريا، وصورا لمبنى عليه علامات حريق قالت إذاعة الجيش في بيان إن المسيرة أصابته.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية - المشتعلة منذ 11 شهرا - تصعيدا ملحوظا بوتيرة الهجمات المتبادلة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
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