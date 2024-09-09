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إسرائيل.. إصابة مبنى في نهاريا بمسيرة من لبنان

9/9/2024 7:15:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أصابت طائرة مسيرة أطلقت من لبنان، الاثنين، مبنى بمستوطنة نهاريا شمال إسرائيل "دون التسبب بإصابات بشرية"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "إلحاقا للإنذارات التي تم تفعيلها حول تسلل مسيرات معادية في منطقة الجليل الغربي، رصدنا هدفين جويين مشبوهين تجاوزا الأجواء اللبنانية (نحو إسرائيل)، وتحطمت مسيرة بمنطقة نهاريا".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سقوط المسيرة على المبنى "لم يتسبب بإصابات"، لكنه لم يشر إلى مصير المسيرة الثانية.

وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من المستوطنات بما فيها نهاريا ومحيطها.

ونشر إسرائيليون مقطع فيديو للمسيرة في سماء نهاريا، وصورا لمبنى عليه علامات حريق قالت إذاعة الجيش في بيان إن المسيرة أصابته.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية - المشتعلة منذ 11 شهرا - تصعيدا ملحوظا بوتيرة الهجمات المتبادلة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

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