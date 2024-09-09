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الأردن يعلن إغلاق جسر الملك حسين حتى إشعار آخر

9/9/2024 3:15:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام في الأردن استمرار إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وأهابت المديرية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، بمستخدمي الجسر التقيّد ومتابعة وسائل الإعلام حول أيّ تغيّر في حركة السفر والتي سيعلن عنها أولا بأول.

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت
أمس الأحد إغلاق الجسر أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر.

بدوره ، أفاد مسؤول فلسطيني بأنه تم إغلاق معبر الكرامة، اليوم الإثنين، أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن.

وأهاب مدير شرطة الجسر مصطفى دوابشة بالفلسطينيين عدم التوجه إلى المعبر، إذ تقرر إغلاقه في الاتجاهين.

وكان ثلاثة إسرائيليين قتلوا أمس في هجوم بإطلاق نار على محطة شحن عند معبر "اللنبي" الحدودي مع الأردن .

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