وزير خارجية الاحتلال كاتس يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية وتحطيمها

(MENAFN
- Palestine News Network
)
تل ابيب /PNN/ هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" بتفكيك السلطة الفلسطينية وتحطيمها ردا على تحركاتها في الأمم المتحدة.
ودعا كاتس إلى مناقشة التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاراضي المحتلة . وقال كاتس: "إذا كسر الفلسطينيون الأدوات في الجمعية العامة، فسنكسر السلطة الفلسطينية ونفككها".
وأشار كاتس في المناقشة: "إذا كسر أبو مازن الأدوات، فإن إسرائيل ستكسر السلطة الفلسطينية وتفككها. إذا قام الفلسطينيون بخطوات جدية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد إنهاء كل تعاون معها وحلها بالكامل.
وتابع قائلا:" وإذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل بشكل يتعارض تماما مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي تم التوقيع عليها، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة".
قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، مشروع قرار سيطرح للتصويت في الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع المقبل، يدعو إلى تنفيذ قرار المحكمة الدولية ضمن جداول زمنية وإشراف آليات مراقبة خاصة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.
ويتضمن القرار: جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر، والدعوة إلى حظر الأسلحة الذي يصل إلى المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعقوبات ضد شخصيات إسرائيلية
MENAFN09092024000205011050ID1108650435
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.