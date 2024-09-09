وزير خارجية الاحتلال كاتس يهدد بتفكيك السلطة الفلسطينية وتحطيمها

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN/ هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" بتفكيك السلطة الفلسطينية وتحطيمها ردا على تحركاتها في الأمم المتحدة.

ودعا كاتس إلى مناقشة التحركات الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاراضي المحتلة . وقال كاتس: "إذا كسر الفلسطينيون الأدوات في الجمعية العامة، فسنكسر السلطة الفلسطينية ونفككها".

وأشار كاتس في المناقشة: "إذا كسر أبو مازن الأدوات، فإن إسرائيل ستكسر السلطة الفلسطينية وتفككها. إذا قام الفلسطينيون بخطوات جدية، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات قاسية ضد السلطة الفلسطينية، إلى حد إنهاء كل تعاون معها وحلها بالكامل.

وتابع قائلا:" وإذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل بشكل يتعارض تماما مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي تم التوقيع عليها، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة".

قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، مشروع قرار سيطرح للتصويت في الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع المقبل، يدعو إلى تنفيذ قرار المحكمة الدولية ضمن جداول زمنية وإشراف آليات مراقبة خاصة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض.

ويتضمن القرار: جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر، والدعوة إلى حظر الأسلحة الذي يصل إلى المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعقوبات ضد شخصيات إسرائيلية