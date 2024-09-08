علي البقالي: إنجاز ناصر بن حمد مفخرة لكل العرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬البقالي‭ ‬أن‭ ‬الإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هو‭ ‬مفخرة‭ ‬لكل‭ ‬العرب،‭ ‬وهو‭ ‬انتصار‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التاريخية‭ ‬والكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يحرزها‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبمثابرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭.‬

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