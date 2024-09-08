علي البقالي: إنجاز ناصر بن حمد مفخرة لكل العرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
رفع السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة فوز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول وتتويج سموه للمرة الثانية على التوالي بلقب بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم والتي أقيمت في مونبازير بفرنسا.
وأكد البقالي أن الإنجاز الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هو مفخرة لكل العرب، وهو انتصار يضاف إلى قائمة الانتصارات التاريخية والكبيرة التي يحرزها سموه في مختلف الميادين الرياضية العالمية، والتي تأتي في ظل الرعاية المستمرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمثابرة من سمو الشيخ ناصر.
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