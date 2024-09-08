نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2024م

(MENAFN
- Al Watan)
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024م، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية، والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.9%، و3.6% على التوالي. وسجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.
وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%.
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