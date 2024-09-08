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نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية بنسبة 4.9% خلال الربع الثاني من عام 2024م

9/8/2024 4:58:15 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2024م، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية، والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 4.9%، و3.6% على التوالي. وسجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثاني من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2024م.
وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا حقق خلال الربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا بنسبة 0.3% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2023م؛ متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 8.9%.

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