شمشون الصهيوني ودليلة الغزاوية بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News ) دليلة الغزاوية لا زالت حية، المرأة الفلسطينية التي حطمت القوة الخارقة للبطل الأسطوري ألتوراتي الإسبارطي شمشون الجبار، القت القبض عليه في قطاع غزة بعد ان قتل آلاف الفلسطينيين، فلم يكن شمشون نبياً ولا نصف إله، ولا المخلص والمنقذ لبني إسرائيل كما ذكر في العهد القديم، فقد سقط جبروته وهيبته في 7 أكتوبر 2023، كشفت دليلة هشاشته وضعفه وغطرسته وشهوانيته الإجرامية، سقط شمشون الصهيوني القديم، وسقط شمشون العصر الحالي وأهدافه العدوانية العنصرية.

لولا الأساطير والخرافات الخيالية لما قامت دولة إسرائيل، هذه الخرافات التي انكرت الحق التاريخي والطبيعي والشرعي للشعب الفلسطيني على أرضه فلسطين، وقد شحنت بالدين والإعلام والمال والقنابل والدعم الغربي، وبالروايات الاستشراقية الاستعمارية، وتحويل الوهم إلى حقائق، تحويل غزة إلى هيكل عظمي وكومة رماد، اشكال القتل المتعددة لمحو الجسم والذاكرة، إطلاق شمشون هذا الحيوان المكبوت جنسياً وأخلاقيا والمسلح بكل غرائز الموت والكراهية، لتصير غزة مسلخاً للذبح والتدمير والانتقام من دليلة الأولى ومن دليلة الثانية.

وأمام صمود الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية، وبرغم المجازر والنكبات، ومحافظته على هويته وكينونته الوطنية والسياسية والثقافية، استدعى الإسرائيليون أسطورة شمشون الجبار من خلف ثلاثة الآف عام قبل الميلاد، ليكمل المهمة الأسطورية الخارقة بإبادة الشعب الفلسطيني ومحوه من الوجود، صار شمشون هو المرجعية القانونية والروحية والأخلاقية للشعب الإسرائيلي، صار هو الفكر المميت الذي يقبع في العقلية الصهيونية، والتي ترى الناس مجرد حشرات أو ذباب يمكن التخلص منهم بسهولة.

وقف المجرم الصهيوني نتنياهو عن منصة الكنيست الإسرائيلي يوم 9 أكتوبر 2023 صارخاً: يا الهي أعد لنا شمشون الجبار لننتقم من دليلة الغزاوية، أعده لنا ولو للمرة الأخيرة، نحن أبناؤك أيها إلاله، أبناء شمشون، أبناء النور الذين يقاتلون أبناء الظلام، أبناء الحضارة الذين يقاتلون أبناء الهمجية، أبناء الطهارة المقدسة الذين يقاتلون دليلة المخادعة، لا تتخلى عنا أيها الرب، نحن الان بأمس الحاجة لقوة شمشون للقضاء على أبناء دليلة، الحيوانات البشرية، أنها الحرب الوجودية، دليلة لا تفهم الا لغة القوة، دليلة عادت من التاريخ ونراها في كل مكان وزمان، دليلة تهدد نورك الإلهي وارض الميعاد والآباء والأجداد، دليلة كشفت الأكذوبة عن ارض التوراة والهيكل المزعوم.

يا الهي: نحن نقاتل نيابة عنك، وباسمك، واصحبنا بأمس الحاجة إلى قوة شمشون الطاغية، لنبيد نسل دليلة، هؤلاء العماليق من على هذه الأرض، نحن بحاجة اليك لنعيد دليلة الغزاوية إلى العصور الحجرية، أنها الضرورات الأمنية، الدفاع عن النفس، التصدي لمعادات السامية، الوقوف في وجه الإرهاب والشر، أطلق أيها الإله شمشون من أعماق الأرض ومن أعماق السماء، شمشون الوحش المتعطش للدماء، سارق الأرواح والأكثر قسوة ووحشية من النازيين، نريد إن ننتصر على أبناء دليلة الفلسطينية.

يا الهي: لن نكرر اخطاءنا السابقة التي وردت في الاصحاح الواحد والثلاثين في العهد القديم، عندما سبى بنو اسرائيل نساء فلسطين وقتلوا الاطفال، ونهبوا جميع غنائمهم وجميع مواشيهم وكل املاكهم، واحرقوا جميع مدنهم بمساكنها، وجميع حصونهم بالنار، فسخط الاله على جنود بني اسرائيل لانهم ابقوا الاناث على قيد الحياة، ومن بينهن دليلة الغزاوية التي نجت من ذلك الخراب ومن اقدم ابادة في التاريخ.

غزة القديمة الكنعانية الأصيلة التي بواسطة ابنتها الشجاعة النقية الجميلة دليلة تقول لغزة الجديدة التي تتعرض للحرق والإبادة على يد القوة الشمشونية الصهيونية: ان مصير الاحتلال والطغاة الى زوال، وان لا احد يشرب من بحر غزة بسهولة، فالقوة والإرهاب الصهيوني ستدمر ذاتها، وتدمر من حولها العالم وكافة الشرائع والقيم والإنسانية، وها هو شمشون المنفلت القاهر الجبار الأعمى يدمر معبد غزة ومنازلها على من فيها، وينتحر عالمياً وإنسانيا وأخلاقيا، ويصبح منبوذاً وشاذا في المجتمع العالمي والضمير الإنساني، لم تنفعه عنترياته وعضلاته وصواريخه الفتاكة

في العثور على دليلة، لا زال هذا الشمشون تائهاً يتخبط ويدور في طواحين وشوارع وحارات رفح وخانيونس

والشجاعية .

شمشون الأسطورة المتعالية، صار اسماً لوحدات القتل والموت والقمع والاغتيالات، صار هو الدولة الصهيونية بكل أجهزتها الحربية، العابر للتاريخ والحدود، المدعوم أمريكيا وأوروبياً

بكل أنواع الأسلحة، صار هو الطائرة والدبابة، صار هو المحقق والجلاد الذي يمارس التعذيب والاغتصاب في سجون الاحتلال، ونراه في كل إرجاء الأرض المحتلة، على الحواجز والمستوطنات، في القرى والمدن والمخيمات، شمشون هو الاحتلال، القمع والسلب والهدم

والنهب والمداهمات والإعدامات، شمشون هو المدرسة والكتاب والمعسكر والتربية العسكرية العنيفة التي تنزع الصفة الإنسانية عن الأخر.

دليلة الغزاوية أهم نساء فلسطين على مر التاريخ، هي من القت القبض على عنق الحيوان الأسطوري، هتكت الرواية المزيفة والمختلقة للاحتلال، صارت دليلة هي رمز الإرادة الفلسطينية للخلاص من الظلم والقهر والاستعمار، الخلاص من شمشون الجندي والقاتل والمستوطن والسجان، دليلة هي كل امرأة فلسطينية، الام والمربية واللاجئة والمقاتلة والشهيدة، دليلة المرأة الفلسطينية التي لم توقع على معاهدة تنازل أو خضوع أو استسلام.

عندما تسقط الأسطورة تسقط الصهيونية وركائزها، هكذا قالت دليلة الغزاوية وهي تقتحم القلعة الصهيونية وتفكك أوهامها العسكرية والأمنية، لهذا قتلوا آلاف النساء الغزاويات معتقدين أنهم قتلوا دليلة، ولهذا اعتقلوا مئات النساء ووضعوهن في ظروف جهنمية، معتقدين أنهم القوا القبض على دليلة، وتفاجأوا عندما وجدوا دليلة في القدس وفي مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم وبلاطة وجباليا والدهيشة والجلزون، وجدوا دليلة تنهض وتتجدد وتتوالد فكراً ووعياً عبر كل الأجيال الغاضبة، تتحدى شمشون والصهيونية الدينية الفاشية وجرائمها المتمادية.

وقف الكاتب الاسير باسم خندقجي في روايته“ قناع بلون السماء”، والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية، امام وفد سياحي امريكي في قرية صرعة الفلسطينية قضاء القدس، والتي دمرت وهجر سكانها عام النكبة 1948، وقال لهم: سيداتي وسادتي لا تصدقوا الرواية التوراتية، هنا لا يقبع قبر شمشون وابيه منوح، لا تصدقوا هذه الخزعبلات والترهات، حيث تقفون الان تقع انقاض واطلال قرية صرعة الفلسطينية، لا يوجد شمشون هنا، لا يوجد بطل خارق، لا يوجد قبور للابطال الخارقين، لا يوجد هنا سوى عظام اجداد دليلة.

يقول الشاعر معين بسيسو في مسرحيته ( شمشون ودليلة) الماضي لا ينفصل عن الحاضر، دليلة الغزاوية التي قصت شعر شمشون الجبار وجردته من سر قوته الخرافية، وتجاوزت الأسلاك الشائكة، هي نفسها دليلة الأرض والبقاء والتاريخ والمقاومة.