نتائج الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026: فوز الإمارات وتعثر السعودية.. إليك ترتيب المجموعات

شهدت تصفيات آسيا في الجولة الافتتاحية من المرحلة الثالثة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مواجهات قوية، حيث حققت بعض المنتخبات نتائج مفاجئة وأخرى انتصارات ساحقة.

نستعرض في هذا التقرير أبرز نتائج المباريات.

الإمارات تسقط قطر بثلاثية تاريخية

في واحدة من أقوى مواجهات الجولة، نجح الإمارات في تحقيق فوز كبير على نظيره القطري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أحمد بن علي" بقطر.



ورغم تقدم قطر في الدقيقة 38 عن طريق إبراهيم الحسن، إلا أن الإمارات قلبت النتيجة في الشوط الثاني بفضل أهداف حارب عبد الله، خالد الظنحاني، وعلي صالح في الدقائق 68، 80، و94.



بهذا الفوز، تصدرت الإمارات مجموعتها بثلاث نقاط.

العراق يهزم عمان بهدف أيمن حسين

وفي مواجهة أخرى، حقق منتخب العراق فوزًا صعبًا على نظيره العماني بهدف دون رد سجله أيمن حسين في الدقيقة 13.

ورغم المحاولات المستمرة من عمان لتعديل النتيجة، انتهت المباراة بتفوق أسود الرافدين، ليحصد العراق أول 3 نقاط في المجموعة.

تعادل مثير بين السعودية وإندونيسيا

على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، تعثرت السعودية بالتعادل 1-1 أمام إندونيسيا.



تقدمت إندونيسيا في الدقيقة 19 قبل أن يعادل مصعب الجوير للسعودية في الدقيقة 45.



ورغم محاولات السعودية في الشوط الثاني، بما في ذلك إهدار ركلة جزاء من سالم الدوسري، انتهى اللقاء بالتعادل.

البحرين تفوز على أستراليا بهدف قاتل

في مباراة أخرى، تمكن منتخب البحرين من تحقيق انتصار هام على أستراليا بهدف دون رد.



هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 89 عن طريق خطأ من هاري سوتار، ليحصد منتخب البحرين ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة الثالثة.

تعادل سلبي بين فلسطين وكوريا الجنوبية

في مواجهة صعبة على ملعب سيؤول، نجح منتخب فلسطين في الخروج بتعادل سلبي أمام كوريا الجنوبية.



بفضل أداء دفاعي قوي، تمكن المنتخب الفلسطيني من إحباط محاولات الكوريين على مدار المباراة، ليحصد نقطة ثمينة.

الأردن والكويت يتعادلان

شهدت مباراة الأردن والكويت إثارة كبيرة، حيث تقدم الأردن عن طريق موسى التعمري في الدقيقة 14، إلا أن الكويت خطفت التعادل في الدقيقة 92 من ركلة جزاء سجلها يوسف ناصر السلمان.



بهذا التعادل، حصد كل من الأردن والكويت أول نقطة لهما في التصفيات.

اليابان تكتسح الصين بسباعية نظيفة

في أكبر نتيجة للجولة، اكتسح المنتخب الياباني نظيره الصيني بسبعة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب سايتاما.



سجل أهداف اليابان كل من واتارو إيندو، تاكومي مينامينو، وجونيا إيتو، مما جعل اليابان تتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن البحرين.

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا

المجموعة الأولى

تصدر منتخب الإمارات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على قطر بنتيجة 3-1.



ويأتي منتخب قطر في المركز الأخير بدون نقاط بعد خسارته في المباراة الأولى.

المجموعة الثانية

احتل منتخب العراق صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على عمان بهدف نظيف، ليحصد 3 نقاط.



بينما تعادل منتخبا الأردن والكويت بنتيجة 1-1، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة، في حين بقي رصيد عمان صفرًا بعد خسارته في المباراة الأولى.

المجموعة الثالثة

في المجموعة الثالثة، يتصدر منتخبا اليابان والبحرين الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما بعد فوز اليابان الكبير على الصين 7-0 وفوز البحرين على أستراليا 1-0.



بينما تعادلت السعودية مع إندونيسيا 1-1، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.



وتذيل منتخبا أستراليا والصين الترتيب بدون نقاط بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

الترتيب الكامل للمجموعات بعد الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى

الإمارات – 3 نقاط

إيران – 3 نقاط

أوزبكستان – 3 نقاط

كوريا الشمالية – 0 نقاط

قرغيزستان – 0 نقاط

قطر – 0 نقاط

المجموعة الثانية

العراق – 3 نقاط

الأردن – 1 نقطة

الكويت – 1 نقطة

كوريا الجنوبية – 1 نقطة

فلسطين – 1 نقطة

عمان – 0 نقاط

المجموعة الثالثة

اليابان – 3 نقاط

البحرين – 3 نقاط

السعودية – 1 نقطة

إندونيسيا – 1 نقطة

أستراليا – 0 نقاط

الصين – 0 نقاط





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