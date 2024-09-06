ترامب يعتزم تعيين ماسك مدقّقًا لأداء الحكومة الفيدرالية في حال فوزه

كشف المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الخميس، عن خطّة لتعيين الملياردير إيلون ماسك على رأس لجنة معنية بالكفاءة الحكومية للحد من الهدر في الإنفاق الذي يكلّف "تريليونات" الدولارات.

وأعلن ترامب أمام شخصيات من دوائر المال والأعمال في نيويورك، أن ماسك، الذي اقترح الفكرة، سيشرف على "مراجعة كاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية بأكملها" في إدارته الثانية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

يخوض ترامب معركة انتخابية تتقارب فيها النتائج بشكل كبير للفوز بولاية ثانية ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، التي تتولى حاليًا منصب نائبة الرئيس، وتستعد للأيام المقبلة في ولاية بنسلفانيا لتحضير نفسها لمناظرة متلفزة حاسمة بين الخصمين، يوم الثلاثاء.

قال ترامب أمام "نادي نيويورك الاقتصادي" إن هذه اللجنة ستضع خطة تحرّك "للقضاء تمامًا على الاحتيال والمدفوعات غير السليمة في غضون ستة أشهر".

وأشار إلى أن الخطوة يمكن أن توفّر "تريليونات وتريليونات الدولارات".

وخلال خطابه، الذي انتقد فيه أيضًا استثمار إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في المناخ، قال: "بدلاً من مهاجمة صناعات المستقبل، سندعمها".

واتهم الرئيس السابق منافسته الديمقراطية هاريس بتنفيذ "برنامج يساري متطرف"، زاعمًا أنه يمثل "تهديدًا جوهريًا لازدهار كل أسرة أمريكية".

وأضاف ترامب "نحن في أزمة اقتصادية، أمة فاشلة، أمة في تدهور خطير".

في استعراضه لخطة اقتصادية تختلف تمامًا عن تلك التي عرضتها هاريس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر، تعهد ترامب بخفض الضرائب، وهي خطوة قدّرتها "بلومبرغ" بأنها ستكلف أكثر من 10 تريليونات دولار على مدى عقد.

وأكد ترامب (78 عامًا) على خطته لخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما تعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم، مشيرًا إلى أنه سيلغي قانون بايدن الأبرز بشأن المناخ والضرائب، المعروف بـ"قانون خفض التضخم".

وأضاف ترامب: "يقول البعض إن هذه قومية اقتصادية، وأنا أسميها الفطرة السليمة، أسميها أمريكا أولاً".

نتائج متقاربة

من جانبه، قال ماسك عبر منصته "إكس"، "أتطلع إلى خدمة أمريكا إذا أتيحت لي الفرصة. لا حاجة إلى مقابل مادي ولا منصب ولا تقدير".

ولم تُكشف بعد الآلية التي ستعمل بها لجنة الكفاءة المطروحة.

ومن دون التعليق على جوهر الإصلاحات التي اقترحها ترامب، توقع كارل توبياس، أستاذ القانون بجامعة ريتشموند في فرجينيا، أن يواجه تعيين ماسك "معارضة من الكونغرس ومن العديد من الجماعات والشخصيات الأخرى".

وقال توبياس لوكالة فرانس برس: "ستكون هناك أيضًا تضاربات في المصالح، خاصة الاقتصادية، بالنظر إلى القضايا التي تربط ترامب وماسك".

بينما أدلى ترامب بتصريحاته، وصلت هاريس إلى ولاية بنسلفانيا، التي تؤدي دورًا حاسمًا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث تفيد تقارير بأنها ستمضي خمسة أيام استعدادًا لمناظرتها مع ترامب.

لا يشمل جدول أعمالها أي تجمّعات انتخابية مقررة هناك، وستقضي معظم وقتها وهي تضع استراتيجيات مع مستشاريها وتلتقي الناخبين بشكل غير رسمي.

عزز دخول هاريس على خط السباق قبل ستة أسابيع حماسة الديمقراطيين، الذين كانوا يشعرون باليأس حيال فرص فوز بايدن على ترامب. لكن الحزبين يستعدان اليوم لانتخابات ستكون نتائجها متقاربة للغاية في الخامس من نوفمبر.

من المتوقع أن تكون بنسلفانيا وجورجيا وبضع ولايات أخرى متأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين حاسمة.

وتظهر استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جدًا في معظم هذه الولايات.

قالت هاريس أمام حشد في نيوهامبشاير الأربعاء، حيث كشفت عن مقترحات اقتصادية تشمل خفض معدل ضريبة أرباح رأس المال أكثر مما ورد في خطة بايدن، في محاولة لجذب الناخبين المعتدلين: "نتائج هذا السباق ستكون متقاربة حتى النهاية".

ستكون المناظرة أول لقاء على الإطلاق بين هاريس وترامب، إذ رفض الرئيس السابق حضور مراسم تنصيب بايدن بعد أن أصر على أن نتائج انتخابات 2020 تم التلاعب بها.

تحضيرات هاريس في بنسلفانيا تذكر بالأسبوع الذي أمضاه بايدن في كامب ديفيد بولاية ميريلاند، حيث استعد لمناظرته الكارثية مع ترامب في 27 يونيو، والتي أنهت فعليًا حملته الرئاسية.

ستعتمد نائبة الرئيس على المستشارة كارين دان، التي قادت تحضيرات مناظرات باراك أوباما في 2012 وهيلاري كلينتون في 2016، إضافة إلى المستشارة البارزة روهيني كوساوغلو.

بغيضون

أما ترامب (78 عامًا)، فقال إنه يستعد كما فعل في مواجهة بايدن، عبر المشاركة في نقاشات في إطار الحملة وعقد اجتماعات للبحث في السياسة مع مجموعة من المساعدين.

وفي منتدى للقاء الناخبين نُقل عبر شبكة "فوكس نيوز" الأربعاء في بنسلفانيا، اتهم الجمهوري "إيه بي سي"، التي تستضيف المناظرة، بالتحيز، ووصف الشبكة وأحد أبرز مقدميها بأنهم "بغيضون"، زاعمًا أن هاريس ستحصل على أسئلة المناظرة مسبقًا.

وقال: "إنهم بغيضون جدًا، وأعتقد أن الكثير من الناس سيتابعونها لرؤية درجة قذارتهم ومدى عدم إنصافهم".

نشرت "إيه بي سي نيوز" قواعدها للمناظرة الأربعاء. وعلى غرار مواجهة بايدن وترامب، سيتم إغلاق الميكروفون الخاص بكل مرشح عندما يكون الدور للمرشح الآخر في الحديث.

وأكدت "إيه بي سي" في بيان أنه لن يكون هناك جمهور في القاعة، و"لن تتم مشاركة أي مواضيع أو أسئلة مع الحملات أو المرشحين مسبقًا".

وسيلقي ترامب خطابًا الخميس عن بُعد أمام تجمع لـ"ائتلاف اليهود الجمهوريين" في لاس فيغاس.

وعادت المخاوف القانونية المحيطة بالملياردير الجمهوري إلى الواجهة الخميس، إذ عُقدت جلسة في المحكمة حضرها مدعون عامون ومحامو الدفاع للنظر في قضية ترامب المتعلقة باتهامه بالتآمر لتغيير نتيجة انتخابات 2020. وأصر ترامب على براءته.



