موسى التعمري يغيب عن لقاء المنتخب الفلسطيني الثلاثاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، غياب اللاعب
موسى التعمري من لقاء المنتخب أمام فلسطين الثلاثاء، بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات
الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية، إثر إصابته في مواجهة منتخب
الكويت.
وكتب التعمري منشورا عبر منصة (إنستغرام)، أنه
مصاب نتيجة تمزق في أربطة الكاحل وبحاجة للراحة من 4-6 أسابيع.
وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
جمال سلامي قال إن اللاعب موسى التعمري تعرض للإصابة في الكاحل، بانتظار التقرير
الطبي للوقوف على مستواه استعدادا للمباراة المقبلة.
وفقد المنتخب الوطني لكرة القدم
البوصلة في
افتتاح مشواره بمنافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تعادل مع ضيفه الكويتي بهدف لمثله، في
اللقاء الذي جرى مساء الخميس على ستاد عمان الدولي.
وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد نجم نادي
مونبيليه الفرنسي موسى التعمري عند الدقيقة 14 من زمن اللقاء، قبل أن يغادر أرضية
الملعب مصابا بعد مرور 60 دقيقة، ليتسبب خروجه بتراجع مستوى الفريق، قبل أن يعدل
المنتخب الكويتي الكفة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من علامة
الجزاء تسبب بها المدافع يزن العرب، ليسجلها بنجاح المهاجم الكويتي يوسف ناصر.
ولحساب المجموعة ذاتها، خطف المنتخب الفلسطيني
تعادلا مثيرا من صاحب الضيافة المنتخب الكوري الجنوبي بالتعادل معه دون أهداف،
فيما فاز المنتخب العراقي على ضيفه العماني بهدف نظيف.
وفي بقية نتائج الجولة الأولى، اكتسحت اليابان
نظيرتها الصين (7-0)، وفازت البحرين على أستراليا (1-0)، وتعادل المنتخب السعودي
مع إندونيسيا (1-1) لحساب المجموعة الثالثة، فيما تجاوزت الإمارات مستضيفتها قطر
بنتيجة (3-1)، وتغلبت أوزبكستان على كوريا الشمالية (1-0)، وبالنتيجة نفسها فازت
إيران على قيرغيزستان.
ويغادر المنتخب الوطني فجر اليوم إلى العاصمة
الماليزية كوالالمبور، لمواجهة المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل لحساب
الجولة الثانية من التصفيات.
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