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موسى التعمري يغيب عن لقاء المنتخب الفلسطيني الثلاثاء

9/5/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، غياب اللاعب موسى التعمري من لقاء المنتخب أمام فلسطين الثلاثاء، بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات الطبية تعرضه إلى التواء بالكاحل من الدرجة الثانية، إثر إصابته في مواجهة منتخب الكويت.
وكتب التعمري منشورا عبر منصة (إنستغرام)، أنه مصاب نتيجة تمزق في أربطة الكاحل وبحاجة للراحة من 4-6 أسابيع.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي قال إن اللاعب موسى التعمري تعرض للإصابة في الكاحل، بانتظار التقرير الطبي للوقوف على مستواه استعدادا للمباراة المقبلة.

وفقد المنتخب الوطني لكرة القدم البوصلة في افتتاح مشواره بمنافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تعادل مع ضيفه الكويتي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جرى مساء الخميس على ستاد عمان الدولي.

وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد نجم نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري عند الدقيقة 14 من زمن اللقاء، قبل أن يغادر أرضية الملعب مصابا بعد مرور 60 دقيقة، ليتسبب خروجه بتراجع مستوى الفريق، قبل أن يعدل المنتخب الكويتي الكفة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع من علامة الجزاء تسبب بها المدافع يزن العرب، ليسجلها بنجاح المهاجم الكويتي يوسف ناصر.

ولحساب المجموعة ذاتها، خطف المنتخب الفلسطيني تعادلا مثيرا من صاحب الضيافة المنتخب الكوري الجنوبي بالتعادل معه دون أهداف، فيما فاز المنتخب العراقي على ضيفه العماني بهدف نظيف.

وفي بقية نتائج الجولة الأولى، اكتسحت اليابان نظيرتها الصين (7-0)، وفازت البحرين على أستراليا (1-0)، وتعادل المنتخب السعودي مع إندونيسيا (1-1) لحساب المجموعة الثالثة، فيما تجاوزت الإمارات مستضيفتها قطر بنتيجة (3-1)، وتغلبت أوزبكستان على كوريا الشمالية (1-0)، وبالنتيجة نفسها فازت إيران على قيرغيزستان.

ويغادر المنتخب الوطني فجر اليوم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، لمواجهة المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل لحساب الجولة الثانية من التصفيات.

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