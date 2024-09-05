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3 شهداء و5 جرحى بقصف الاحتلال منزلا جنوب غزة

9/5/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال منزلا بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.
وكان قد استشهد في وقت سابق من فجر اليوم، 6 مواطنين وأصيب 5 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد بدر بحي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 40 ألفًا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ما تزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.

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