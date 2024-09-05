3 شهداء و5 جرحى بقصف الاحتلال منزلا جنوب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب خمسة
آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف قوات الاحتلال منزلا بحي الصبرة، جنوب مدينة غزة.
وكان قد استشهد في وقت سابق من فجر اليوم، 6
مواطنين وأصيب 5 آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في محيط مسجد بدر بحي الزيتون،
جنوب شرق مدينة غزة.
وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على
قطاع غزة إلى 40 ألفًا و878 شهيدا، فيما بلغت حصيلة المصابين 94 ألفا و454 جريحا
أُصيبوا بإصابات متفاوتة الخطورة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي،
بينما ما تزال مئات الضحايا تحت الأنقاض.
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