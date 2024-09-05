في نصف نهائي البطولة الخليجية لكرة السلةمنتخبنا بدعم جماهيره يواجه الكويت وعيونه على النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا - تصوير: عبدالأمير السلاطنة
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى التي تحتضن منافسات البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 و7 سبتمبر، حيث تنطلق مباريات الدور نصف النهائي إذ تجمع المباراة الأولى بين منتخبي السعودية وقطر في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يواجه منتخبنا الوطني منتخب الكويت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
وكان الدور التمهيدي من البطولة قد شهد إثارة كبيرة وتنافس في جميع المباريات، وتمكن منتخبنا من تصدر الترتيب برصيد 5 نقاط من انتصارين وخسارة، وجاء المنتخب السعودي ثانيا والقطري ثالثا والكويتي رابعا، وبذلك جاءت مباريات الدور نصف النهائي بهذا الشكل بناء على نظام البطولة، حيث يلعب الأول مع الرابع، ويلاقي الثاني الثالث، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام في يوم غد السبت، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وستكون الجماهير البحرينية والخليجية على موعد مع الإثارة في مباريات اليوم، وذلك نظراً إلى تقارب المستويات جداً بين المنتخبات الأربعة المشاركة، يذكر أن جميع المباريات حسمت في الدقائق أوالثواني الأخيرة، وهناك مباراة انتهت بالتعادل وامتدت إلى الأشواط الإضافية.
ومن المؤكد أن مرحلة جس النبض قد انتهت بانتهاء الدور التمهيدي، واليوم تلعب المنتخبات الأربعة مبارياتها بنظام الكؤوس حيث لا مجال للتعويض، وبالتالي سترمي المنتخبات بكل أوراقها ونقاط قوتها لكي تحقق الفوز وتتأهل إلى المباراة النهائية.
وجاءت نتائج مباريات الدور التمهيدي كالتالي: فوز السعودية على الكويت 75/69، فوز البحرين على قطر 77/75، فوز السعودية على قطر 78/77، فوز الكويت على البحرين 87/86، فوز قطر على الكويت 76/72 وفوز البحرين على السعودية 88/78.
وربما نشهد في مباريات اليوم بعض المفاجآت من المدربين، إذ من المحتمل إجراء بعض التعديلات على طرق اللعب في الدفاع والهجوم وكذلك تغييرات على صعيد اللاعبين، حيث لا نستبعد إخفاء بعض الأوراق الرابحة لهذه المرحلة من البطولة.
البحرين والكويت
يسعى منتخبنا الوطني إلى بلوغ المباراة النهائية على حساب منتخب الكويت، ويتسلح منتخبنا بعاملي الأرض والجماهير، ويدخل منتخبنا المباراة بثقة كبيرة وبطموح عال رغم خسارته أمام الكويت في الدور التمهيدي بنتيجة 87/86، وكانت تلك الخسارة درس لمنتخبنا بعد أن كان المتقدم بالنتيجة طوال المباراة لكنه فقد التركيز وارتكب أخطاء في الدقائق الأخيرة ليفرط في الفوز الذي كان في المتناول، وظهر منتخبنا بمستوى مميز في مباراته الأخيرة أمام السعودية التي أكد خلالها جاهزيته ونواياه الجادة لتحقيق اللقب التاريخي الأول.
ويقود منتخبنا المدرب اللبناني جاد الحاج ويعتمد في تشكيلته على كل من أحمد سلمان ومصطفى حسين ومحمد أمير ومزمل أمير وألكسندر كليفتون، ولديه خيارات كثيرة على مقاعد البدلاء مثل ميثم جميل وعلي شكرالله وعلي عقيل وعلي حسين ومحمد بوعلاي وعلي جابر وصباح حسين.
ويعتمد منتخبنا على اللعب السريع والدفاع القوي، ويمتاز لاعبوه بالتصويبات الثلاثية، كما يشكل ألكسندر كليفتون قوة تحت حلق ويسانده محمد أمير وعلي شكرالله وصباح حسين.
وتبدو الأوراق مكشوفة ولاعبونا يعرفون تماما امكانيات لاعبي منتخب الكويت، خاصة ان غالبيتهم يلعبون مع نادي الكويت، وقد خاضت الأندية البحرينية عدة مواجهات أمام فريق الكويت في بطولة واصل.
السعودية وقطر
وفي المباراة الثانية يشتد صراع العمالقة بين منتخبي السعودية وقطر، حيث يمتاز المنتخبان بوجود لاعبين طوال قامة، وتبدو الكفتين متساويتين ومن الصعب توقع من سيفوز في هذه المواجهة، لكن من المؤكد أن المباراة ستكون حماسية ومليئة بالقوة والإثارة، علما أن مباراة المنتخبين في الدور التمهيدي حسمت في الأشواط الإضافية.
مصطفى فؤاد:
خرجنا بدروس ونستحق النهائي
أشاد مصطفى فؤاد لاعب صفوف المنتخب القطري لكرة السلة بالمردود الذي قدمه منتخبه أمام شقيقه المنتخب الكويتي وأثمر عن فوز أولي له في البطولة الخليجية التي يسدل الستار على نهايتها غدا السبت
ويرى مصطفي في تصريحه بأن منتخبه بدون شك قد استفاد من المباريات السابقة، وخرجوا منها بدروس ستنعكس على المنتخب في منافسات نصف النهائي.
وتابع قائلا: ورغم الخسارتين اللتين مني بهما منتخبه إلا أن المنتخب القطري قد أكد خلال أوقات كثيرة من المباراتين أنه يستحق وقادر على تقديم نفسه والتواجد في النهائي.
محمد العجمي:
«نبغي» الجماهير تملأ الصالة
أكد محمد العجمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة رئيس لجنة المنتخبات أن منتخبنا قادر على تحقيق تطلعات وآمال الجماهير البحرينية بشرط حضورها المكثف في الصالة اليوم وغداً، وتابع: لكل جواد كبوة ومنتخبنا خسر أمام الكويت بفارق نقطة لكنه استفاد من تلك المباراة وظهر بمستواه الطبيعي في لقاء السعودية وحقق فوزا مستحقا منحه الصدارة.
وأضاف: اليوم ينطلق الدور نصف النهائي الحاسم وكلنا ثقة في اللاعبين بأنهم سيسعدون الجماهير الوفية.
موستي هداف البحرين
يعول منتخبنا الوطني لكرة السلة الكثير على نجمه الهداف اللاعب الموهبة مصطفى حسين الذي تألق في الدور التمهيدي بتسجيله 72 نقطة في ثلاث مباريات، حيث سجل 24 نقطة في سلة قطر، 30 نقطة في سلة الكويت، 18 نقطة في سلة السعودية، كما سجل 12 تصويبة ثلاثية، ويتمتع موستي بثقة كبيرة بالنفس ويمتلك مهارات عالية وحس تهديفي دقيق.
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