في نصف نهائي البطولة الخليجية لكرة السلةمنتخبنا بدعم جماهيره يواجه الكويت وعيونه على النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا - تصوير: عبدالأمير السلاطنة الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تتجه‭ ‬الأنظار‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬و7‭ ‬سبتمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬إذ‭ ‬تجمع‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً،‭ ‬بينما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭.‬

وكان‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬إثارة‭ ‬كبيرة‭ ‬وتنافس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المباريات،‭ ‬وتمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬تصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة،‭ ‬وجاء‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬ثانيا‭ ‬والقطري‭ ‬ثالثا‭ ‬والكويتي‭ ‬رابعا،‭ ‬وبذلك‭ ‬جاءت‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬الرابع،‭ ‬ويلاقي‭ ‬الثاني‭ ‬الثالث،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائزان‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬السبت،‭ ‬وتسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭. ‬

وستكون‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬والخليجية‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم،‭ ‬وذلك‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تقارب‭ ‬المستويات‭ ‬جداً‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬المشاركة،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬حسمت‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬أوالثواني‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهناك‭ ‬مباراة‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬وامتدت‭ ‬إلى‭ ‬الأشواط‭ ‬الإضافية‭.‬

ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬مرحلة‭ ‬جس‭ ‬النبض‭ ‬قد‭ ‬انتهت‭ ‬بانتهاء‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي،‭ ‬واليوم‭ ‬تلعب‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬مبارياتها‭ ‬بنظام‭ ‬الكؤوس‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للتعويض،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سترمي‭ ‬المنتخبات‭ ‬بكل‭ ‬أوراقها‭ ‬ونقاط‭ ‬قوتها‭ ‬لكي‭ ‬تحقق‭ ‬الفوز‭ ‬وتتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬كالتالي‭: ‬فوز‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬75‭/‬69،‭ ‬فوز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬77‭/‬75،‭ ‬فوز‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬78‭/‬77،‭ ‬فوز‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬87‭/‬86،‭ ‬فوز‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬76‭/‬72‭ ‬وفوز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬88‭/‬78‭.‬

وربما‭ ‬نشهد‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬بعض‭ ‬المفاجآت‭ ‬من‭ ‬المدربين،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم‭ ‬وكذلك‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اللاعبين،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬نستبعد‭ ‬إخفاء‭ ‬بعض‭ ‬الأوراق‭ ‬الرابحة‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬





البحرين‭ ‬والكويت

يسعى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت،‭ ‬ويتسلح‭ ‬منتخبنا‭ ‬بعاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجماهير،‭ ‬ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬المباراة‭ ‬بثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬وبطموح‭ ‬عال‭ ‬رغم‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بنتيجة‭ ‬87‭/‬86،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬درس‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬المتقدم‭ ‬بالنتيجة‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭ ‬لكنه‭ ‬فقد‭ ‬التركيز‭ ‬وارتكب‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ليفرط‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المتناول،‭ ‬وظهر‭ ‬منتخبنا‭ ‬بمستوى‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬أكد‭ ‬خلالها‭ ‬جاهزيته‭ ‬ونواياه‭ ‬الجادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬التاريخي‭ ‬الأول‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬ويعتمد‭ ‬في‭ ‬تشكيلته‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬وألكسندر‭ ‬كليفتون،‭ ‬ولديه‭ ‬خيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬مثل‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬وعلي‭ ‬شكرالله‭ ‬وعلي‭ ‬عقيل‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬ومحمد‭ ‬بوعلاي‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭.‬

ويعتمد‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬السريع‭ ‬والدفاع‭ ‬القوي،‭ ‬ويمتاز‭ ‬لاعبوه‭ ‬بالتصويبات‭ ‬الثلاثية،‭ ‬كما‭ ‬يشكل‭ ‬ألكسندر‭ ‬كليفتون‭ ‬قوة‭ ‬تحت‭ ‬حلق‭ ‬ويسانده‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬وعلي‭ ‬شكرالله‭ ‬وصباح‭ ‬حسين‭.‬

وتبدو‭ ‬الأوراق‭ ‬مكشوفة‭ ‬ولاعبونا‭ ‬يعرفون‭ ‬تماما‭ ‬امكانيات‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت،‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬غالبيتهم‭ ‬يلعبون‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الكويت،‭ ‬وقد‭ ‬خاضت‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬عدة‭ ‬مواجهات‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬واصل‭.‬

السعودية‭ ‬وقطر

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يشتد‭ ‬صراع‭ ‬العمالقة‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬السعودية‭ ‬وقطر،‭ ‬حيث‭ ‬يمتاز‭ ‬المنتخبان‭ ‬بوجود‭ ‬لاعبين‭ ‬طوال‭ ‬قامة،‭ ‬وتبدو‭ ‬الكفتين‭ ‬متساويتين‭ ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬توقع‭ ‬من‭ ‬سيفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬حماسية‭ ‬ومليئة‭ ‬بالقوة‭ ‬والإثارة،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخبين‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬حسمت‭ ‬في‭ ‬الأشواط‭ ‬الإضافية‭.‬





مصطفى فؤاد:

خرجنا بدروس ونستحق النهائي

أشاد‭ ‬مصطفى‭ ‬فؤاد‭ ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالمردود‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬منتخبه‭ ‬أمام‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬وأثمر‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬أولي‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬يسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬نهايتها‭ ‬غدا‭ ‬السبت

ويرى‭ ‬مصطفي‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬بأن‭ ‬منتخبه‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬قد‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وخرجوا‭ ‬منها‭ ‬بدروس‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬ورغم‭ ‬الخسارتين‭ ‬اللتين‭ ‬مني‭ ‬بهما‭ ‬منتخبه‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬المباراتين‭ ‬أنه‭ ‬يستحق‭ ‬وقادر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬نفسه‭ ‬والتواجد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

محمد العجمي:

«نبغي» الجماهير تملأ الصالة





أكد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للبطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بشرط‭ ‬حضورها‭ ‬المكثف‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬اليوم‭ ‬وغداً،‭ ‬وتابع‭: ‬لكل‭ ‬جواد‭ ‬كبوة‭ ‬ومنتخبنا‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬لكنه‭ ‬استفاد‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬وظهر‭ ‬بمستواه‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬السعودية‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭ ‬منحه‭ ‬الصدارة‭.‬

وأضاف‭: ‬اليوم‭ ‬ينطلق‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الحاسم‭ ‬وكلنا‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬بأنهم‭ ‬سيسعدون‭ ‬الجماهير‭ ‬الوفية‭.‬

موستي هداف البحرين

يعول‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬نجمه‭ ‬الهداف‭ ‬اللاعب‭ ‬الموهبة‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بتسجيله‭ ‬72‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬قطر،‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬الكويت،‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬سلة‭ ‬السعودية،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬12‭ ‬تصويبة‭ ‬ثلاثية،‭ ‬ويتمتع‭ ‬موستي‭ ‬بثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنفس‭ ‬ويمتلك‭ ‬مهارات‭ ‬عالية‭ ‬وحس‭ ‬تهديفي‭ ‬دقيق‭. ‬