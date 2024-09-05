ليبيا.. انفراج وشيك في أزمة المصرف المركزي

تتجه ليبيا نحو حل أزمة المصرف المركزي، بما يساعد على استئناف إنتاج وتصدير النفط، وضمان استقرار الوضع المالي، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية. وينتظر عودة وفدي مجلس النواب، ومجلس الدولة، للاجتماع الاثنين المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف وضع اللمسات على الاتفاق بشأن الحل المنتظر لأزمة المصرف.

وقالت البعثة الأممية، إن ممثلي مجلس النواب والدولة توصلا في أعقاب المشاورات التي احتضنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقرها بطرابلس، إلى تفاهمات مهمة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، لا سيما بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف، وطلبا مهلة إضافية من 5 أيام لاستكمال مشاوراتهما، والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.

وذكّرت البعثة كل الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للسكان، وثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي. وأشادت البعثة بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة، وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى، داعية كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.

مسودة اتفاق

وتنص المسودة المبدئية للاتفاق على أن تسيير إدارة المصرف المركزي من قبل نائب المحافظ السابق مرعي البرعصي بمساعدة لجنة مؤقتة تتكون من 3 أشخاص، وأن يتوافق المجلسان خلال 30 يوماً على تعيين محافظ جديد وفقاً للاتفاق السياسي، وحال عدم التوافق يتم التمديد للجنة المؤقتة لمدة 30 يوماً إضافية، وخلال فترة التمديد توجه الدعوة لعقد اجتماع بين مجلسي النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير تعيين محافظ المصرف.

كما تضمنت المسودة جملة الشروط المطلوب توفرها في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومنها أن يكون ليبياً من أبوين ليبيين، وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات وإسهامات علمية منشورة، وأن يتقن اللغة الإنجليزية، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية أو مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مقتضياته الحيادية أو الاستقلال أو من شانها أن تؤثر في اتخاذ القرار، وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وأن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية.

تفاؤل

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، ورئيس وفد المجلس، إلى المشاورات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة الهادي الصغير، أنه تم الاتفاق على تعيين مجلس إدارة جديد للمركزي، وأن الهدف من المشاورات القادمة هو الاتفاق على الأسماء السبعة المطروحة.

وأضاف أن الدعوة الأممية ركزت على مجلسي النواب والدولة ولا شأن للرئاسي بتعيين المحافظ أو نائبه، معرباً عن التفاؤل بأن تسير الأمور نحو الأفضل، وأن يتوصل الفريقان إلى حل لأزمة المصرف المركزي الاثنين المقبل.

ويرى مراقبون أن التوصل إلى حل أزمة المصرف المركزي سيفسح المجال لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في المناطق الخاضعة لسلطات شرق البلاد بعد تراجع بنسبة 70 % من صادرات النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، وستعيد التوازن إلى السوق المالية، بعد تسجيل تراجع كبير للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.