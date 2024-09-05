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القدس ليست أورشليم.. مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين للباحث الربيعي

9/5/2024 3:11:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن دار الريس للكتب والنشر، كتاب بعنوان "القدس ليست أورشليم مساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين"، للباحث والمؤرخ فاضل الربيعي.
يقول في مقدمة كتابه: "هل القدس التي يزعم أن اسمها ورد في التوراة، هي ذاتها المدينة التي ذكرها كتاب اليهودية المقدس باسم (أورشليم)، وأن الاسمين معا، يدلان على مكان واحد بعينه كما تقول الرواية الإسرائيلية المعاصرة؟ وهل القدس هي ذاتها (قدس- قدس)، التي سجلتها التوراة بهذه الصيغة؟ ولكن، هل ذكرت التوراة حقا، بأي صيغة من الصيغ المفترضة، اسم (القدس)- بألف ولام التعريف العربية-؟ وهل يتطابق وصف التوراة لها مع وصف أورشليم، وهل يجوز لنا مطابقة المكانين وعدهما مكانا واحدا؟".
يوضح الربيعي إن ما أريد إثارته في هذه الأطروحة النظرية هو الآتي "القدس ليست أورشليم"، موضحا، "لم تأت على ذكر (القدس)، بأي صورة من الصور، وكل ما يُقال عن أن المكان الوارد ذكره في التوراة باسم (قدس-قدس)، قصد به المدينة العربية، أم يتنافى مع الحقيقة التاريخية والتوصيف الجغرافي ولا صلة له بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. كما أن التوراة لا تقول البتة: "إن قدس التي وصلها بنو إسرائيل بعد رحلة التيه هي أورشليم؟ لقد حامت الشبهات- بالنسبة لي- حول هذه البديهية الشائعة في المؤلفات التاريخية والسياسية في العالم كله، منذ أن قامت، طوال سنوات من العمل الشاق، بإعادة تركيب الرواية التوراتية عن التاريخ الفلسطيني وبنائها استنادا إلى النص العبري، حيث تكشفت أمامي حقائق مذهلة غيبها المخيال الاستشراقي السقيم طوال القرنين الماضيين، وذلك عبر الترويج الزائف لأسطورة أرض الميعاد اليهودي، والمدهش، أن هذا الكشف- الذي أقدمه اليوم تطويرا للنظرية التي عرضتها في مؤلفي السابق (فلسطين المتخيلة: أرض التوراة في اليمن القديم)- قد لا يكون صادما لوجدان اليهود المتعصبين والتوراتيين والاستشراقيين وحسب؛ بل ربما يكون صادما، للوجدان الفلسطيني والعربي والاسلامي على حد سواء، ما دامت الفكرة الرائجة التي تقول: "إن اسم القدس ورد في التوراة، هي فكرة مغرية وجذابة في الثقافة الروحية، يصعب المس بها أو لتتوافق مع التاريخ المتحقق، وذلك نظرا لارتباطها بالجانب العاطفي لا التاريخي من مسألة قدسية المدينة القديمة وقدمها. ويمكن للمرء أن يخمن بسهولة، مقدار الصعوبة في مراجعة هذا النوع من الصور والأفكار الأثيرة. بيد أن الحقيقة التاريخية عن قدم القدس "قدسيتها"، المؤكدة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين كافة، هي أنهما أمران مسلم بهما ولا يستوجان بأي شكل من الأشكال، الاستعانة بالتوراة، أو بما يزعم أنه نصوص توراتية ورد فيها ذكر القدس من أجل التأكيد على هذا الجانب؛ بل على العكس من ذلك، ربما تكون الاستعانة بالتوراة ضرورية فقط، من أجل البرهنة على أن الكتاب المقدس لليهودية يتحدث عن "قدس"، أخرى عرفها شعب بين إسرائيل، لا علاقة لها بالقدس العربية- بألف ولام".
ويقول: "إن أكثر ما يجب أن يثير اهتمامنا اليوم حول هذه المسألة، هو البحث داخل النص العبري عن الدليل الذي استخدمه التوراتيون للترويج لأسطورة تطابق القدس وأورشليم، وبالتالي دحض الأفكار والصور الاستشراقية التي سادت في علم الآثار عن هذا التطابق، ومن غير شك؛ فإن إثارة النقاش حول نوع وطبيعة التزوير الفاضح الذي تعرض له تاريخ القدس العربية على أيدي علماء الآثار من التيار التوراتي، سيكون ضروريا للغاية من أجل تقديم مساهمة جديدة لتصحيح تاريخ فلسطين القديم برمته؛ فهذا التاريخ كان عرضة للتزوير والتلاعب بصورة مروعة، يشعر معها المرء بالحيرة والعجز حيال إمكانية تطويق النتائج التي رسخت بسببه في ذاكرة الملايين من البشر".
ويشير إلى أن المساهمة في تصحيح تاريخ فلسطين القديمة، تتطلب من عموم القراء إمعان الفكر مليا بالأدلة المقدمة والانفتاح عليها والتعامل معها بروح العلم لا العاطفة والأحكام المسبقة. ويمكن للمرء إذا كان من المشتغلين في حقل التاريخ، أن يقدم بسهولة وفي مناسبة كبرى من نوع اعتبار القدس عاصمة للثقافة العربية؛ تقريرا تاريخيا احتفاليا بالمدينة المقدسة، يكرر فيه ما هو رائج في المؤلفات والكثير منها مبني على قصص التوراة. لكن الأهم من الاحتفاء الثقافي بتاريخية المدينة المقدسة، أن يجرؤ المرء نفسه-على قلب الحقيقة المزيفة رأسا على عقب، وأن يعيد النقاش العلمي برمته إلى نقطة البداية كيف، ولماذا جرت المطابقة التعسفية وما الغرض منها؟ وهذا ما أرغب في تقديمه كمساهمة في هذه المناسبة.
ويضيف أن فلسطين كانت وما تزال، ضحية تلاعب- بالتاريخ القديم- يرقى إلى مستوى العبث غير الأخلاقي بالحقائق الجغرافية والتاريخية. وفي مناسبة من هذا النوع جدير بنا، أن نقوم ومن دون تردد بفضح العبث الاستشراقي الذي جرى على أيدي علماء آثار ومحققين وكتاب تاريخ، طوال أكثر من مائة عام، لا بهذه الحقيقة وحدها، وإنما بنظام السرد التاريخي كذلك، للأحداث والمرويات والقصص التي روتها التوراة، وزعم أنها دارت فوق أرض فلسطين، وإذا كان لابد من قول يختصر فكرة الكتاب ويحددها ضمن إطار واضح؛ فإن المؤلف يرغب في التشديد على الآتي: "هذه "قدسنا"، القديمة؛ وهي ليست - ولم تكن تدعى- أورشليم".
ويتحدث الربيعي حول نقد أسطورة التماثل بين أسماء الأماكن في التوراة وجغرافية فلسطين، لافتا إلى أن الرواية الإسرائيلية المعاصرة، والقائلة "إن فلسطين هي "أرض الميعاد اليهودي"، وأن "مملكة إسرائيل القديمة التي أقام فيها شعب إسرائيل"، تقع في فلسطين التاريخية، إلا على أساس واه من المماثلة الشكلية والتعسفية، والباطلة كذلك، بين الأرض التي وصفتها التوراة في النص العبري، وأرض فلسطين التاريخية. لقد تأسست، طبقا لهذا الزعم غير التاريخي، فكرة زائفة أخرى موازية، تطابق بين القدس العربية- الإسلامية، وبين أورشليم الوارد ذكرها في التوراة، وبذلك تكون الرواية الإسرائيلية المعاصرة عن التماثل في أسماء الأماكن، قد تأسست في الأصل، على أرضية مطابقة ماكرة ومخادعة لا مثيل لها، بين "أورشليم"، "القدس"، حين اعتبرتهما المكان نفسه الذي وصفته التوراة".
إن نقد الرواية الإسرائيلية بالأدوات ذاتها التي استخدمها المخيال الغربي الاستشراقي، هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله، البرهنة على بطلان هذه الرواية من أساسها. مبينا أن فلسطين لم تعرف في أي وقت من تاريخها القديم قط، الأرض التي وصفتها التوراة، وأن القدس العربية لم تكن تدعى في أي وقت من الأوقات بـ"أورشليم". كما أن التوراة لم تأتي على ذكر الفلسطينيين أو فلسطين. ولذلك؛ فإن المطابقة التي روج لها المخيال الاستشراقي، استنادا إلى قراءة مغلوطة للنص التوراتي، هي التي أدت إلى شيوع هذه الأفكار والتصورات الخاطئة.
ويؤكد أن القدس الموصوفة في التوراة "وطبقا للنص العبري"، لا علاقة لها بالقدس العربية على الإطلاق. وبهذا المعنى وحده فالقدس ليست هي أورشليم كما يزعم في الدراسات الكتابية المعاصرة "من الكتاب المقدس"، لقد كان اسمها التاريخي الذي عرفه العرب في الجاهلية ثم مع الإسلام، يتداخل مع اسم "بيت المقدس"، فيدل أحدهما على الآخر. وفضلا عن هذا؛ فإن التوراة، كما سوف نبين بالأدلة القاطعة، لا تقول بأي صيغة من الصيغ المحتملة، أن القدس هي أورشليم. بل على العكس من هذا الزعم الضعيف والمتهافت الذي روج له المخيال الغربي الاسشتراقي؛ فإن النص الترواتي يميز بدقة متناهية بين مكانين منفصلين لا صلة بينهما، يدعى أحدهما قدش- قدس (بفتح الحرفين الأول والثاني من الاسم- والسين والشين في العبرية حرف واحد عند النطق)، فيما يدعى الآخر أورشليم، وهما مكانان لا رابط بينهما على مستوى الجغرافيا أو على مستوى الثقافة الدينية، فالأول وكما يتضح من وصف التوراة، جبل شامخ تم تقديسه (تطهيره)، أو تحريمه فسميى (قدش-قدس).
أما الاسم الاخر "أورشليم"، فاسم لمدينة من المدن، يتكرر حضورها في نصوص مختلفة من التوراة تطلق على مكان بعينه اسم "أورشليم"، ولا تقول عنه، أبدا، ولا بأي شكل من الأشكال، أن المقصود منها القدس "أو قدش"، وهذا يعني أن شعب بني إسرائيل القديم، وهو من الشعوب والقبائل العربية البائدة، وطبقا للرواية التوراتية، عرف مدينة باسم أورشليم، كما عرف مكانا آخر باسم قدش-قدس. وإلى هذا كله، فسوف يكون أمرا مدهشا، عندما تخبرنا التوراة عن وجود ثلاثة أماكن كل منها لا يشبه الآخر، عرفها شعب بني إسرائيل باسم "قدش-قدس"، وليس مكانا واحدا".

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