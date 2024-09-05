مصدر مصري رفيع المستوى: نتنياهو يسعى لتحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين "تفتقد الواقعية، ويسعى من خلالها إلى تحميل الدول الأخرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه في قطاع غزة الذي شهد إبادة جماعية".

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الأشهر الماضية "أثبتت أن نتنياهو لا يهمه عودة المحتجزين الإسرائيليين أحياء طالما ذلك يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية".

كان نتنياهو صرح أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي، مخاطبا الإسرائيليين: "إذا اردتم تحرير الرهائن، فأنتم بحاجة للسيطرة على محور فيلادلفيا" بين قطاع غزة ومصر لمنع تهريب أسلحة لحماس عبر الانفاق على جانبي الحدود، على حد قوله.

وأضاف أن "إسرائيل قد توافق على مغادرة محور فيلادلفيا ضمن أطر وقف إطلاق النار الدائم الذي سيتم مناقشته في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، ولكن ليس في المرحلة الأولى".

وتابع: "الشروط التي سنطرحها بشأن وقف إطلاق النار الدائم يجب أن تشمل وضعا لا يمكن فيه اختراق محور فيلادلفيا".

ونفت مصر مرارا على لسان مصدر رفيع المستوى ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بينها وبين قطاع غزة.

وشدد المصدر لـ "القاهرة الإخبارية"، على أن ما يتردد هو "هروب إسرائيل من إخفاقها في القطاع"، مؤكدًا أنّ "فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز بغزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع".

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