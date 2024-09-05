دوام رسمي للأحوال المدنية يوم الانتخابات

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -قرر وزير
الداخلية مازن الفراية اعتبار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 أيلول الحالي (يوم الاقتراع) دواما رسميا للمكاتب الرئيسية في دائرة الاحوال المدنية والجوازات في المركز الرئيسي والمحافظات.
كما قرر الفراية تمديد دوام يومي الاحد والاثنين الموافق المقبلين الموافق 8 و 9 أيلول لكافة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المعنية بإصدار البطاقة الذكية في مركز الدائرة الرئيس والمحافظات حتى السادسة مساءً.
وبين الفراية أن إعلان الدوام وتمديده حصراً لغايات استقبال طلبات إصدار وتجديد البطاقة الذكية هو لتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني للانتخاب.
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