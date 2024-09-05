في زيارة مفاجئة.. رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الوضع على حدود غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة تفقد، في زيارة مفاجئة، الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري اليوم.

وتأتي الزيارة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بضمان عدم استخدام المنطقة الحدودية بين جنوب غزة ومصر كشريان حياة لحركة «حماس».

وتُعرف المنطقة الممتدة بمحاذاة الحافة الجنوبية لقطاع غزة على الحدود مع مصر باسم «محور فيلادلفيا»، وتشكّل واحدة من العوائق الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.