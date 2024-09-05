في زيارة مفاجئة.. رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الوضع على حدود غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي خليفة تفقد، في زيارة مفاجئة، الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة، وذلك حسبما أفاد التلفزيون المصري اليوم.
وتأتي الزيارة بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار في غزة إلا بضمان عدم استخدام المنطقة الحدودية بين جنوب غزة ومصر كشريان حياة لحركة «حماس».
وتُعرف المنطقة الممتدة بمحاذاة الحافة الجنوبية لقطاع غزة على الحدود مع مصر باسم «محور فيلادلفيا»، وتشكّل واحدة من العوائق الرئيسة أمام التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.
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