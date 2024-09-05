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جروسي: من المحتمل هدم برج التبريد في محطة زابوريجيا النووية

9/5/2024 7:13:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من المرجَّح أن تكون هناك حاجة إلى هدم برج التبريد الذي تضرر في حريق بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، خلال زيارة للمحطة أمس: «هذا البرج الكبير غير قابل للاستخدام في المستقبل؛ لذلك من المحتمل أن يتم هدمه في وقت ما في المستقبل».

وكان برج التبريد بأكبر محطة طاقة نووية في أوروبا قد تضرر خلال حريق في أغسطس الماضي.

واتهمت أوكرانيا الروس بالتسبب في اندلاع الحريق، في حين قالت إدارة المحطة التي عيَّنتها روسيا وإدارة منطقة زابوريجيا إن هجوماً أوكرانياً بطائرة «درون» هو سبب الحريق.

وكان جروسي قد قال، في وقت سابق، إن الضرر الذي لحق ببرج التبريد لم يقوّض سلامة ستة مفاعلات لا تعمل حالياً في المحطة.

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