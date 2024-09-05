اقتصاد كوريا الجنوبية يتراجع في الربع الثاني من 2024

(MENAFN
) عانى اقتصاد
كوريا الجنوبية من انكماش في الربع الثاني من هذا العام، نتيجة لضعف الطلب المحلي رغم استمرار قوة الصادرات، وفقًا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا اليوم الخميس بتاريخ 5 أيلول، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، والذي يعد مؤشراً رئيسياً للنمو الاقتصادي، بنسبة 0.2 بالمئة على أساس ربع سنوي، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة، ويتناقض هذا التراجع مع نمو بنسبة 1.3 بالمئة الذي سجل في الربع الأول، والذي كان الأعلى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما توسع الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة، وعلى أساس سنوي، نمت الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني، مما يمثل تباطؤًا عن معدل النمو البالغ 3.3 بالمئة الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2023، وكان من المتوقع حدوث هذا الانكماش، جزئيًا بسبب تأثير قاعدة المقارنة العالية التي أُنشئت في الربع السابق.
كما أبرز تقرير البنك المركزي انخفاضًا في الاستهلاك الخاص، الذي انخفض بنسبة 0.2 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بعد زيادة ملحوظة بنسبة 1.3 بالمئة في الربع السابق، وفي الوقت نفسه، استمرت الصادرات الكورية الجنوبية، وهي عنصر حاسم في اقتصادها، في إظهار مرونة، حيث نمت بنسبة 1.2 بالمئة في الربع الثاني، على الرغم من أنها كانت انخفاضًا طفيفًا عن نمو 1.8 بالمئة الذي لوحظ في الربع الأول، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الواردات بنسبة 1.6 بالمئة، مقلوبة الانخفاض البالغ 0.4 بالمئة الذي شوهد في وقت سابق من العام، وشهد الإنفاق الحكومي زيادة طفيفة بنسبة 0.6 بالمئة، في حين تراجعت الاستثمارات في البناء بشكل حاد بنسبة 1.7 بالمئة، مقارنة بنمو قدره 3.3 بالمئة سجل في الربع السابق، وفي ضوء هذه الاتجاهات، قرر البنك المركزي الحفاظ على معدل الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الثانية عشرة على التوالي، وهو قرار تأثر بمعدلات التضخم المعتدلة وارتفاع مستويات ديون الأسر، بعد سلسلة من الزيادات في المعدلات بين أبريل 2022 ويناير 2023.
في حين كان الأداء الاقتصادي العام لكوريا الجنوبية تحت الضغط، مع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات العام الماضي بسبب انخفاض الطلب على الصادرات في ظل تشديد السياسات النقدية العالمية، وتوسع الاقتصاد بنسبة 1.4 بالمئة في 2023، وهو تراجع من نمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2022 وارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة في 2021، ونمو هذا العام هو الأبطأ منذ انكماش بنسبة 0.7 بالمئة في 2020، الذي حدث خلال ذروة جائحة كوفيد-19. بالنظر إلى المستقبل، يتوقع بنك كوريا الجنوبية تعافيًا طفيفًا، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة هذا العام، وهو تعديل طفيف من تقديره السابق بنمو 2.5 بالمئة، ويعكس التوقع تفاؤلاً حذرًا في ظل التحديات المستمرة في كل من المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي.
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