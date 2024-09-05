غارة إسرائيلية تسبب أضراراً جسيمة بالممتلكات في جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً، صباح اليوم، استهدفت أطراف بلدتين في جنوب لبنان.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، «أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، على أطراف بلدتي صديقين وكفرا الجنوبيتين، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات».

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.