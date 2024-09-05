غارة إسرائيلية تسبب أضراراً جسيمة بالممتلكات في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً، صباح اليوم، استهدفت أطراف بلدتين في جنوب لبنان.
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، «أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، على أطراف بلدتي صديقين وكفرا الجنوبيتين، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات».
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.
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