خطة زيادة الضريبة السياحية في إيطاليا تثير جدلاً

تتهدد السياحة المفرطة التي تسبب إزعاجاً من البندقية إلى الريفييرا الإيطالية، بتكبد المسافرين تكاليف باهظة في الوقت الذي تدرس فيه روما زيادة الضريبة لجعل السياح ((أكثر مسؤولية))، وجمع الأموال أيضاً.

وبموجب مشروع مرسوم صادر هذا الصيف، تدرس حكومة جورجيا ميلوني رفع الضريبة السياحية التي تبلغ حالياً حوالي خمسة يورو لليلة الواحدة، إلى 10 يورو للغرف التي تكلف 100 يورو، و15 يورو للغرف التي تكلف أكثر من 400 يورو، و25 يورو للأجنحة الفاخرة التي تكلف أكثر من 750 يورو.

وأثار الاقتراح حفيظة الاتحادات السياحية التي تخشى أن تؤدي الزيادات المفرطة إلى كبح حماس السياح للقدوم إلى إيطاليا.

وقالت مارينا لالي رئيسة الهيئة المهنية للسياحة، لوكالة فرانس برس: ((لا ينبغي لنا أن نخيف السياح بضرائب مرتفعة للغاية. لدينا أصلاً معدل مرتفع للغاية من ضريبة القيمة المضافة)).

وفي مايو الماضي، اتهم رئيس جمعية أصحاب الفنادق فيدرالبيرغي برناربو بوكا الحكومة بمعاملة ((الفنادق كأجهزة صرف آلي)). وبعدما تصدرت أنباء زيادة الضريبة المقترحة عناوين الصحف في الخارج، رفضت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي نهاية الأسبوع ما وصفته بـ((التهويل غير المبرر)) لكنها لم تنكر الخطة. وكتبت في أوائل أغسطس الماضي ((في وقت السياحة المفرطة، نناقش ضريبة السياحة، حتى يمكن أن تكون هناك مساعدة حقيقية لتحسين الخدمات)).

وتعد إيطاليا رابع أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم مع استقبالها 57.2 مليون سائح أجنبي العام الماضي أنفقوا 55.9 مليار دولار، بحسب منظمة السياحة العالمية.